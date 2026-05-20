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Un uomo di origine peruviana è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito alcuni operatori sanitari e tentato la fuga a bordo di un’ambulanza. L’episodio si è verificato nella notte del 20 maggio 2026 a Bologna, durante un intervento della Polizia Stradale in seguito a un incidente stradale.

La dinamica dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stata inviata dal Centro Operativo Polizia Stradale di Casalecchio di Reno per effettuare i rilievi di un incidente stradale avvenuto al km 11 della carreggiata sud dell’autostrada A14. Nell’incidente risultava coinvolto un solo veicolo.

L’intervento dei sanitari e l’aggressione

Giunti sul luogo del sinistro, gli agenti hanno trovato il conducente del veicolo, un uomo di 41 anni originario del Perù, in evidente stato confusionale. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico il soggetto, trasportandolo a bordo del mezzo di soccorso con l’intenzione di condurlo all’ospedale Maggiore. Tuttavia, durante il tragitto, il paziente ha dato in escandescenze: si è liberato dalle cinghie di sicurezza, ha inveito e ha sferrato calci contro gli operatori sanitari, costringendoli a fermare l’ambulanza nei pressi del casello autostradale di Bologna-Arcoveggio.

Minacce, danneggiamenti e fuga in ambulanza

Una volta fermo il mezzo, gli operatori sanitari, spaventati dalla reazione violenta dell’uomo, sono scesi dall’ambulanza. Il cittadino peruviano ha quindi rivolto minacce e insulti nei loro confronti, per poi accanirsi contro il veicolo di soccorso, danneggiando diverse parti della carrozzeria e staccando uno specchio retrovisore. Ancora in preda all’ira, è salito a bordo dell’ambulanza e si è dato alla fuga lungo la tangenziale in direzione Milano.

L’inseguimento e il tentativo di speronamento

La fuga del mezzo di soccorso è stata interrotta dalle pattuglie della Sottosezione Polstrada Bologna Sud nei pressi del km 12 della tangenziale. Durante l’inseguimento, il conducente ha anche tentato di speronare la pattuglia della Polizia per sottrarsi al controllo. Proseguendo la fuga, ha imboccato lo svincolo all’uscita 4 bis ed è stato infine bloccato nei pressi della rotonda di via Triumvirato.

La cattura e l’arresto

Una volta fermato il veicolo, l’uomo ha tentato un’ulteriore fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Nonostante fosse circondato, ha continuato a minacciare i poliziotti, tanto da rendere necessaria l’accensione del taser in dotazione, che però non è stato utilizzato. L’uomo ha opposto una strenua resistenza, dando luogo a una colluttazione con gli agenti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle procedure di rito, il cittadino peruviano è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e condotto in carcere. L’episodio ha visto coinvolti diversi operatori sanitari e agenti di polizia, che sono riusciti a gestire una situazione di grave pericolo per la sicurezza pubblica. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori conseguenze e di riportare la situazione alla normalità nella zona di Bologna.

IPA