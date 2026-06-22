Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia dopo una violenta lite avvenuta nella notte in Bologna. Un uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un altro è stato denunciato per danneggiamento aggravato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. I fatti si sono verificati intorno alle 3.00 in via Riva di Reno, dove è stata segnalata la presenza di un individuo armato di una spranga di ferro.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite violenta in corso in via Riva di Reno. Un uomo, armato di una spranga di ferro, aveva appena danneggiato un’autovettura in sosta, infrangendo il lunotto posteriore, e si era poi allontanato a piedi in direzione centro, lungo via delle Lame. Contestualmente, è stata segnalata anche la presenza di altri tre uomini a bordo di un’auto nera, coinvolti nella lite con il soggetto armato.

L’identificazione dei soggetti coinvolti

Una volante del Commissariato Due Torri-San Francesco ha raggiunto rapidamente il luogo dell’accaduto, intercettando il veicolo con i tre ragazzi a bordo. Nel frattempo, un’altra pattuglia ha rintracciato l’uomo responsabile del danneggiamento in via Marconi. Si tratta di un cittadino tunisino, nato nel 1978, trovato senza la spranga di ferro e privo di documenti di identificazione. L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Precedenti e situazione amministrativa

Dai controlli è emerso che il tunisino fermato soggiornava irregolarmente in Italia ed era già gravato da numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e per violazioni della normativa sull’immigrazione. Anche i tre uomini identificati a bordo dell’auto, due tunisini e un marocchino, sono risultati avere precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, violazioni della normativa sull’immigrazione e porto abusivo di armi.

L’arresto e la denuncia

Tra i soggetti identificati, uno dei tunisini, nato nel 1979, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione di 1 anno e 4 mesi, emesso il 12 giugno 2026, oltre che di un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, datato 5 giugno 2026 e ancora valido. Al termine degli accertamenti, l’uomo armato è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’Ufficio Immigrazione si occuperà del suo accompagnamento presso un CPR del territorio nazionale. Il tunisino classe 1979 è stato invece arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bologna per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione.

IPA