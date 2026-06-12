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È stato eseguito un arresto provvisorio ai fini estradizionali nei confronti di un cittadino albanese ricercato per tratta di esseri umani a Casalecchio di Reno. L’uomo, destinatario di una Red Notice dell’Interpol, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna durante un servizio di controllo mirato all’individuazione di cittadini stranieri coinvolti in traffici illeciti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata dell’8 giugno nel territorio di Casalecchio di Reno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno agito nell’ambito di un’attività info-investigativa più ampia, finalizzata al contrasto dei traffici illeciti e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Bologna. L’obiettivo era individuare cittadini stranieri di origine albanese residenti nelle vie Garibaldi e Cavour del comune.

Durante un servizio di pattugliamento predisposto nella mattinata dell’8 giugno, gli operatori della Squadra Mobile hanno notato un uomo che, per atteggiamento e comportamento, ha attirato la loro attenzione mentre percorreva a piedi via Cavour. Sottoposto a controllo, lo straniero ha dichiarato di essere un cittadino albanese, mostrando un passaporto e una patente di guida apparentemente regolari.

Sin dalle prime fasi dell’accertamento, gli agenti hanno riscontrato diverse incongruenze nelle dichiarazioni dell’uomo. Il soggetto si è mostrato particolarmente nervoso e non è stato in grado di fornire con precisione la propria data di nascita. Inoltre, la fotografia riportata sui documenti esibiti non corrispondeva alle sue reali fattezze.

Accertamenti e identificazione

Gli immediati approfondimenti condotti dagli operatori hanno permesso di appurare che i documenti mostrati appartenevano a un’altra persona e che il fermato stava tentando di occultare la propria identità per sottrarsi ai controlli di polizia. L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori verifiche e sottoposto agli accertamenti fotodattiloscopici.

Attraverso questi controlli, gli agenti hanno potuto accertare le reali generalità del soggetto: un cittadino albanese di 41 anni, ricercato dalle autorità del proprio paese. L’uomo ha ammesso di essere consapevole della propria posizione giudiziaria e di dover scontare una pena detentiva di circa 15 anni.

La Red Notice e la condanna

Le verifiche svolte tramite i canali di cooperazione internazionale hanno confermato l’esistenza di una Red Notice inserita dall’Interpol nel 2018, a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria albanese. Dalla documentazione acquisita è emerso che il soggetto era stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte d’Appello di Tirana per il reato di tratta di esseri umani e deve espiare una pena residua di 13 anni, 10 mesi e 19 giorni di reclusione.

Ulteriori provvedimenti e sequestro dei documenti

Contestualmente all’arresto, il cittadino albanese è stato anche denunciato per aver fornito false generalità agli operatori di polizia. È stato inoltre disposto il sequestro della documentazione utilizzata per eludere il controllo e mascherare la propria identità.

Dell’arresto è stata immediatamente informata la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, competente per le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna. Nella giornata di ieri, la Corte d’Appello di Bologna ha convalidato l’arresto provvisorio, concedendo il nulla osta all’estradizione nel paese d’origine.

IPA