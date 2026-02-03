Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un fermo e un ritiro della patente il bilancio di un intervento della Polizia Stradale, avvenuto nelle prime ore di martedì 27 gennaio, quando un automobilista è stato bloccato dopo aver violato la chiusura di un tratto autostradale in presenza di un cantiere. L’episodio, avvenuto tra i caselli di Ferrara sud e Altedo, si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati dalla Polstrada di Bologna nelle ultime due settimane di gennaio, finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti della strada e dei lavoratori impegnati nei cantieri.

Controlli mirati e tempestività dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Polizia Stradale ha rafforzato la propria presenza sulle principali arterie stradali, con particolare attenzione ai cantieri autostradali. In questo contesto, nella mattinata del 27 gennaio, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo ha intercettato un’autovettura che, al km 29 della direzione sud dell’autostrada A/13 Padova – Bologna, ha forzato la chiusura predisposta tra i caselli di Ferrara sud e Altedo, entrando così in un’area di cantiere attiva.

Il veicolo, condotto da un cittadino italiano, è stato prontamente bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato danni agli operai presenti sul posto, grazie alla rapidità dell’intervento della pattuglia. Al conducente è stato immediatamente ritirato il documento di guida, a seguito della violazione delle norme del Codice della Strada.

