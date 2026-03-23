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Deferimento per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Bologna, dove nella serata di venerdì 20 marzo un cittadino marocchino di 44 anni è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di tre smartphone di dubbia provenienza. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta e allontanato dalla struttura ospedaliera.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di venerdì 20 marzo, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Un uomo sospetto, ritenuto potenzialmente dedito alla commissione di furti, era stato notato aggirarsi tra i padiglioni della struttura sanitaria.

L’individuazione del sospetto

Intorno alle ore 23.20, il personale delle Volanti è giunto rapidamente sul posto, individuando nei pressi del padiglione n. 21 un individuo che corrispondeva alle descrizioni fornite dal personale sanitario. Una guardia particolare giurata ha confermato che si trattava della persona segnalata, precisando però che l’uomo era stato visto solo aggirarsi tra i padiglioni, senza essere colto nell’atto di commettere furti.

Il tentativo di fuga e la perquisizione

Alla vista degli agenti, il sospetto ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca destra del suo giubbino tre smartphone, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Inoltre, il soggetto è risultato privo di documenti e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

L’identificazione e il comportamento aggressivo

Accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per l’identificazione, l’uomo – un cittadino marocchino di 44 anni – ha manifestato uno stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Durante le procedure, il fermato ha assunto un atteggiamento molesto e poco collaborativo, arrivando persino ad aggredire gli operatori di polizia.

La denuncia del furto e il recupero degli smartphone

Nel frattempo, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di un paziente dell’Ospedale Maggiore che ha denunciato il furto del proprio smartphone. Il dispositivo è risultato essere uno dei tre smartphone rinvenuti nella disponibilità del sospetto. Il paziente ha raccontato di aver visto una persona entrare nella propria stanza di degenza, scambiandola per un infermiere a causa delle luci spente. Il telefono è stato quindi restituito al legittimo proprietario, mentre gli altri due dispositivi, non essendo stato possibile risalire immediatamente ai proprietari, sono stati posti sotto sequestro.

Le conseguenze per il fermato

Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento dall’Ospedale Maggiore di Bologna.

IPA