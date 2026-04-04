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Furto al Santuario della Madonna di San Luca: è stato individuato il presunto autore, un cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe agito nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, utilizzando un’auto rubata poche ore prima in città. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Bologna, sono state rese possibili grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha condotto un’attività investigativa particolarmente articolata per risalire all’identità del presunto responsabile del furto avvenuto presso il Santuario della Madonna di San Luca. Gli agenti hanno visionato attentamente le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, individuando un’autovettura sospetta che sarebbe stata utilizzata dall’autore del furto.

L’auto rubata e il percorso ricostruito

Le telecamere cittadine hanno permesso di seguire il percorso dell’auto sospetta nella giornata del 17 febbraio. L’autovettura era stata sottratta nel pomeriggio, approfittando di un momento in cui il proprietario l’aveva lasciata incustodita per una commissione urgente. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire, con un paziente lavoro di analisi e confronto delle immagini, il tragitto effettuato dal mezzo fino al luogo del furto.

L’identificazione del sospettato

L’analisi delle telecamere nell’area del Santuario ha portato all’individuazione di un sospetto: si tratta di un cittadino albanese nato nel 1982, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Le attività investigative hanno permesso di accertare che, già dal giorno successivo al furto, il sospettato aveva lasciato il territorio nazionale, venendo identificato in Slovenia. Secondo gli inquirenti, l’uomo era probabilmente diretto verso l’Albania, suo paese d’origine.

La conclusione delle indagini preliminari

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha incaricato la Squadra Mobile di notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia in relazione al furto consumato presso la Basilica di San Luca, sia per quanto riguarda l’autovettura utilizzata per raggiungere la Basilica stessa.

Il contesto e le prossime fasi

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Bologna, sia per il luogo colpito – uno dei simboli religiosi e culturali della città – sia per la modalità con cui è stato commesso il furto. Le indagini hanno evidenziato l’importanza dei sistemi di videosorveglianza e della collaborazione tra le forze dell’ordine e la magistratura nella lotta ai reati contro il patrimonio.

IPA