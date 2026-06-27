Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per estorsione e ricettazione a Bologna. Un cittadino senegalese di 46 anni è stato fermato in via Barozzi dopo aver sottratto uno zaino e aver tentato di ottenere denaro in cambio della restituzione. L’intervento è stato reso possibile grazie alla denuncia della vittima, un nigeriano di 35 anni, e alla tempestiva azione degli agenti della Polizia Ferroviaria.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti lo scorso 23 giugno nei pressi della Stazione Centrale di Bologna. L’episodio ha avuto inizio quando un uomo di origine senegalese ha sottratto uno zaino a un cittadino nigeriano, per poi chiedere un riscatto per la restituzione del bagaglio.

La dinamica dei fatti

Nel pomeriggio del 23 giugno, la vittima, un nigeriano di 35 anni, si è presentata presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale per denunciare il furto del proprio zaino. All’interno del bagaglio si trovavano un portafoglio e alcuni monili di valore. Secondo quanto riferito dalla parte offesa, il furto sarebbe stato commesso da un individuo straniero che la vittima aveva già incontrato in precedenza e riconosciuto la mattina stessa all’interno dello scalo ferroviario.

Il tentativo di estorsione

La situazione si è aggravata quando, dopo aver sottratto lo zaino, il cittadino senegalese ha chiesto una somma di denaro per la restituzione del bene. Ha proposto alla vittima di recarsi insieme presso un vicino sportello ATM per effettuare il prelievo della cifra richiesta. Tuttavia, il tentativo di estorsione non è andato a buon fine, poiché la vittima non ha ceduto al ricatto. A quel punto, il presunto autore si è allontanato dalla zona, probabilmente nel tentativo di evitare eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alla pronta segnalazione della vittima, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria di Bologna, in collaborazione con il personale del Settore Operativo di Bologna Centrale, ha avviato immediatamente le ricerche nelle aree limitrofe alla stazione. Gli agenti hanno individuato il sospettato, un uomo di 46 anni, in via Barozzi. In quel momento, la vittima ha avvicinato il presunto autore per chiedere la restituzione dello zaino, consentendo così agli operatori di assistere direttamente al tentativo di estorsione e di verificare il possesso dei gioielli oggetto della denuncia.

La conferma dei reati e i precedenti

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, fermando il cittadino senegalese e accompagnandolo presso gli Uffici di Polizia di Bologna Centrale. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio. È stato quindi arrestato in flagranza per estorsione e ricettazione.

IPA