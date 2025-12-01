Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato recuperato e restituito alla proprietaria il bagaglio sottratto a una coppia australiana nei pressi della stazione centrale di Bologna, grazie a un intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria. Il furto è avvenuto lo scorso 27 novembre a bordo di un Frecciarossa diretto a Roma Termini, come riportato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella giornata del 27 novembre, quando una coppia di turisti australiani ha subito il furto del proprio bagaglio durante un viaggio in treno.

I fatti: il furto a bordo del Frecciarossa

I coniugi australiani stavano viaggiando su un Frecciarossa diretto a Roma Termini. All’altezza dello scalo di Bologna Centrale, si sono accorti che la loro valigia era stata sottratta. Secondo la testimonianza raccolta successivamente, il furto sarebbe stato commesso da un uomo vestito di nero. I due turisti si sono quindi rivolti immediatamente agli uffici della Polizia Ferroviaria per denunciare l’accaduto e chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Gli agenti della Polfer hanno fornito subito supporto ai viaggiatori. Grazie alla presenza di un dispositivo geolocalizzatore all’interno della valigia, la Polizia è riuscita a restringere l’area di ricerca nei dintorni di Viale Angelo Masini, nelle vicinanze della stazione centrale di Bologna. Gli agenti hanno quindi passato al setaccio la zona indicata dal segnale del dispositivo.

Il ritrovamento e la restituzione del bagaglio

Dopo un’attenta perlustrazione, il bagaglio è stato individuato abbandonato tra due automobili parcheggiate in via Jacopo Barozzi. La valigia è stata quindi recuperata e riconsegnata alla proprietaria, che ha potuto constatare la mancanza di alcuni effetti personali. Nonostante la sottrazione di parte del contenuto, la donna ha potuto riprendere il viaggio verso la destinazione originaria.

