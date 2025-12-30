Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. Un giovane italiano, originario della città e nato nel 2000, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per detenzione senza autorizzazione di materiale esplodente. L’intervento è stato effettuato a seguito di segnalazioni su presunte attività illecite in un’abitazione di Casalecchio di Reno.

Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un servizio di osservazione predisposto dalla Squadra Mobile di Bologna. Gli agenti hanno monitorato un’abitazione situata a Casalecchio di Reno, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni che indicavano possibili attività di spaccio all’interno della casa.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosti in diverse stanze, numerosi involucri contenenti sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati 43 grammi di cocaina, 26 grammi di marijuana, 4 grammi di estasi e 21 compresse rosa risultate essere metilone, una sostanza psicotropa. Oltre alla droga, è stato trovato anche materiale per il confezionamento, a conferma dell’attività di spaccio svolta dal giovane.

La serra per la coltivazione di marijuana

Nel garage dell’abitazione, gli agenti hanno scoperto attrezzature per la realizzazione di una vera e propria serra destinata alla coltivazione di marijuana. Tra il materiale rinvenuto figurano lampade per il riscaldamento, pannelli riflettenti, filtri, aspiratori e un termostato, tutti strumenti comunemente utilizzati per la coltivazione indoor di sostanze stupefacenti.

Il sequestro dei fuochi d’artificio

Sempre all’interno del garage, la Polizia ha trovato 60 chili di fuochi d’artificio detenuti senza le necessarie autorizzazioni. Il materiale pirotecnico, considerato pericoloso e soggetto a specifiche normative, è stato immediatamente sequestrato dagli agenti. La detenzione senza permesso costituisce un reato e ha portato alla denuncia del giovane per detenzione senza autorizzazione di materiale esplodente.

Altri sequestri: pistola scacciacani e denaro contante

Nel corso della perquisizione, nella camera da letto dell’indagato è stata rinvenuta una pistola scacciacani completa di cartucce. Inoltre, all’interno di alcuni cassetti, gli agenti hanno trovato circa 9000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’identità e i precedenti dell’arrestato

Il giovane arrestato è un cittadino italiano, nato nel 2000 e originario di Bologna. Gli accertamenti svolti dalla Polizia hanno confermato che l’uomo era già noto come spacciatore di marijuana e cocaina, attività che avrebbe continuato a svolgere nell’abitazione di Casalecchio di Reno.

