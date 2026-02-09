Bologna, giovani colpiti con machete e spranghe di ferro: il video della folle aggressione, due arresti
Due arrestati per il tentato omicidio di tre giovani feriti da machete e spranga in una violenta rissa.
La polizia di Bologna ha dato esecuzione a due misure cautelari in carcere verso due soggetti gravemente indiziati di tentato omicidio verificatosi in data 11 ottobre 2025, quando le pattuglie intervenivano per una violenta rissa tra soggetti stranieri. Tre centrafricani, due senegalesi e un cittadino gambiano venivano trovati con gravi ferite da taglio. Poco distante la polizia ha rinvenuto un machete della lunghezza di 48 cm e una spranga in metallo di 110 cm. I testimoni oculari hanno raccontato di una rissa tra nordafricani e centroafricani. Poi, quando tutto sembrava finito, alcuni avevano fatto ritorno nello stesso luogo in cui si era verificato lo scontro, questa volta armati di armi da taglio, di un tubo in metallo e anche di un machete. Nell’impossibilità di colpire quelli che avevano partecipato a quella rissa, poiché si erano dati alla fuga, avevano colpito tre ragazzi lì presenti, anche con le famiglie, che nulla avevano a che fare con l’accaduto.
