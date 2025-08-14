Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e otto chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna. Un giovane di 29 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti della Squadra mobile hanno fatto irruzione nel suo appartamento. L’intervento è stato reso possibile grazie a diverse segnalazioni, alcune delle quali giunte tramite l’applicazione YouPol.

Le indagini e le segnalazioni dei cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che gli investigatori hanno raccolto numerose segnalazioni riguardanti un insolito via vai di persone nell’appartamento del giovane. Le visite, frequenti e di breve durata, hanno insospettito i residenti della zona, che hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine anche attraverso l’app YouPol, strumento digitale che consente di comunicare in modo diretto e anonimo con la Polizia.

Il blitz nell’appartamento e il maxi sequestro

Gli agenti della Squadra mobile hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione del sospettato. All’interno dell’appartamento, la Polizia ha rinvenuto una quantità considerevole di droghe sintetiche: oltre due chili di cristalli di Mdma, 2.200 pastiglie di varie dimensioni e colori, due chili di ketamina, più di quattro chili di mefedrone (nota anche come “droga del cannibale”), 60 grammi di metilone (conosciuto come “sali da bagno”), 65 grammi di anfetamina e metanfetamina e 23 grammi di marijuana.

Materiale per il confezionamento e denaro contante

Oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato anche diversi strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi: bilancini e bilance di precisione, una macchina per il sottovuoto, cellophane, bustine ermetiche di piccole dimensioni e denaro contante per un totale di 1.850 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, a conferma dell’attività di spaccio che si svolgeva nell’appartamento.

Le sostanze sequestrate: rischi e modalità di assunzione

Mefedrone e metilone, tra le sostanze sequestrate, sono comparsi sul mercato clandestino europeo a scopo ricreativo all’inizio degli anni 2000. Questi composti, prodotti spesso in laboratori illegali, presentano livelli di purezza variabili e possono contenere residui chimici pericolosi. Vengono solitamente confezionati come polveri o pastiglie colorate, una scelta che mira ad attrarre i consumatori più giovani.

Si tratta di stimolanti del sistema nervoso centrale, i cui effetti includono tachicardia, agitazione, allucinazioni e insonnia, simili a quelli provocati da Mdma e anfetamine. L’assunzione può avvenire per via nasale, orale o iniettiva, con dosi medie che variano da 100 a 250 milligrammi. Il breve picco degli effetti spinge spesso i consumatori ad assumere dosi ripetute, aumentando così il rischio di gravi danni alla salute, in particolare agli organi interni e al comportamento umano.

L’arresto e le accuse

Il giovane di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La quantità e la varietà delle droghe trovate nell’appartamento, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro contante, hanno permesso agli investigatori di ipotizzare un’attività di spaccio ben organizzata. L’uomo è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito e, successivamente, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto del 29enne e il sequestro di otto chilogrammi di sostanze stupefacenti rappresentano un duro colpo per il traffico di droga nella città di Bologna.

IPA