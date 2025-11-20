Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato continuato e danneggiamento di autovetture sono le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo italiano di 36 anni nella tarda serata di ieri a Bologna. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sorpreso il sospettato mentre stava rovistando all’interno di diverse auto parcheggiate tra via Gorizia e via Piave. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e trovato in possesso di oggetti di valore sottratti dai veicoli danneggiati.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che, intorno alle 23:00, ha notato un individuo sospetto aggirarsi nei pressi della propria auto in via Gorizia. Gli agenti della Volante del Commissariato Santa Viola sono intervenuti rapidamente, trovando già sul posto un altro equipaggio impegnato nei rilievi su due veicoli danneggiati: una Volkswagen Golf e un’Alfa Romeo Tonale, entrambe con i finestrini infranti e gli abitacoli messi a soqquadro.

L’intervento delle pattuglie e la scoperta dei danni

Le pattuglie hanno immediatamente avviato una ricerca nelle vie limitrofe, estendendo i controlli anche a via Piave. Dopo poche decine di metri, gli agenti hanno individuato un uomo incappucciato intento a rovistare all’interno di una BMW, anch’essa danneggiata. Il sospettato è stato colto sul fatto mentre cercava di impossessarsi di beni di valore, alcuni dei quali erano già stati raccolti in una busta lasciata a terra accanto al veicolo.

Il tentativo di fuga e la perquisizione

L’uomo ha provato a fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire diversi oggetti di valore, tra cui occhiali di marca, profumi e denaro contante, dei quali il fermato non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza. Nel frattempo, altre pattuglie impegnate nel parcheggio di via Piave hanno individuato ulteriori due autovetture danneggiate, un’Alfa Romeo e una Toyota Yaris Cross, colpite con modalità analoghe a quelle già riscontrate in via Gorizia.

Il profilo dell’arrestato e le accuse

L’uomo arrestato, nato nel 1987 e già pluripregiudicato per reati dello stesso tipo, è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato continuato. Per la mattinata odierna è stato fissato il rito per direttissimo, che deciderà sulle misure cautelari da applicare nei suoi confronti.

Restituzione della refurtiva e conclusione delle indagini

Gli oggetti sottratti durante i furti sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori episodi collegati. L’operazione ha permesso di interrompere una serie di reati che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati messi a segno con modalità seriale nella zona di Bologna.

IPA