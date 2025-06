Bologna, ladro sorpreso dalle telecamere: anziani salvati dalla Polizia, poi il gesto che commuove tutti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tentativo di furto è stato sventato dalla polizia a Bologna, quando un uomo è stato sorpreso a cercare di entrare in un’abitazione il 26 marzo. Gli agenti sono intervenuti prontamente grazie alla segnalazione del figlio della coppia residente, che ha osservato l’intruso tramite le telecamere di sorveglianza. L’uomo, un cittadino tunisino con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato.

Intervento tempestivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 26 marzo scorso, i poliziotti delle Volanti si sono recati in Via Guazzaloca a seguito della segnalazione da parte del figlio della coppia. Dal suo smartphone, collegato alle telecamere di sorveglianza dell’abitazione, ha visto un uomo entrare nel giardino dei genitori. L’intruso ha tentato più volte di aprire lo sportello dell’auto parcheggiata nel vialetto, ma è fuggito dopo aver sentito l’allarme.

Denuncia e ringraziamenti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno tranquillizzato i due anziani, visibilmente spaventati, e hanno avviato le ricerche del soggetto, individuandolo in Via Pontevecchio all’altezza di Via Fiorita. Si trattava di un cittadino tunisino, classe 1997, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Al termine degli atti, l’uomo è stato denunciato.

Un gesto di gratitudine

Qualche settimana fa, la Sig.ra Maria si è recata personalmente in Questura per consegnare una lettera di ringraziamento ai poliziotti, accompagnandola con un vassoio di dolci. Questo gesto semplice ma significativo ha riempito di gratitudine il cuore degli agenti, che quotidianamente si impegnano per garantire la sicurezza dei cittadini. La storia si è svolta a Bologna.

