Fermato un cittadino albanese di 52 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati oltre 14 kg di droga in un’abitazione della zona Bolognina. L’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì 25 luglio dalla Squadra Mobile di Bologna, che ha individuato e arrestato l’uomo dopo averlo seguito durante movimenti sospetti nei pressi di via Bigari.

Le indagini e l’osservazione degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un servizio specifico finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Bolognina. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un cittadino albanese, nato nel 1973, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’abitazione in via Bigari. L’uomo è stato osservato mentre usciva e rientrava ripetutamente dallo stesso domicilio, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine.

Il pedinamento e il fermo

Nel corso della mattinata, il sospettato è stato seguito dagli agenti durante i suoi spostamenti. Il 52enne si è recato prima in un negozio di alimentari e successivamente ha ritirato una pizza d’asporto. Intorno alle 12:50, mentre tentava di rientrare nell’appartamento, è stato fermato dagli agenti. Alla vista degli operatori, l’uomo ha manifestato un evidente stato di agitazione e non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza a Bologna, né sull’origine della disponibilità dell’abitazione in cui risiedeva.

La perquisizione e il maxi sequestro

La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. All’interno del freezer sono stati rinvenuti 25 involucri di cellophane trasparente, etichettati “Papaya Punch”, contenenti hashish per un peso complessivo di 12,13 kg. Nel frigorifero, invece, sono stati trovati 5 involucri in plastica trasparente sottovuoto con 2,3 kg di marijuana. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento, due macchine per il sottovuoto, diversi rotoli di sacchetti, due smartphone e una borsa frigo.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità di droga sequestrata. Attualmente si trova presso la Casa Circondariale Rocco d’Amato, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona, dove la presenza di sostanze stupefacenti alimenta numerosi problemi di ordine pubblico e sicurezza.

