Bologna, operazione antidroga ai Giardini Fava: due arresti e sequestro di cocaina, eroina e metanfetamina

È di due arresti e 35 controlli il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna, volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti nei Giardini Graziella Fava. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo diverse unità delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata da un Funzionario della Questura e ha visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale, un’unità cinofila antidroga con il cane Barack e personale della Polizia Locale. Gli agenti hanno fatto accesso ai Giardini alle ore 14.30, dove erano presenti diversi cittadini stranieri. Tre uomini nigeriani su monopattini hanno tentato di fuggire, ma sono stati fermati.

Arresti e sequestri

Il primo arrestato, un nigeriano del 1989, ha tentato la fuga disfacendosi di involucri contenenti 7 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina, colpendo gli agenti durante l’inseguimento. A causa della sua condotta violenta, un poliziotto ha riportato una distorsione alla caviglia con prognosi di 5 giorni. L’uomo, con precedenti per percosse e lesioni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

Ulteriori sviluppi

Il secondo nigeriano, nato nel 1997, è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish e 500 euro in contanti. Durante l’accompagnamento in Questura, ha tentato di disfarsi di ulteriore sostanza stupefacente, trovata sotto il sedile dell’auto di servizio: 12 grammi di cocaina e 14 grammi di metanfetamina. Anche lui è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio. Entrambi sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo a Bologna.

Esito dei controlli

Il terzo nigeriano, nato nel 2001, è risultato negativo ai controlli e non è stato arrestato.

Fonte foto: IPA