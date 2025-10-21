Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Bologna, dove due cittadini albanesi sono stati fermati per porto abusivo di armi, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati durante un controllo del territorio, come disposto dalla Procura della Repubblica.

Il controllo e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta a Bologna, dove la Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale ha individuato due uomini, rispettivamente di 37 anni e 34 anni, entrambi di origine albanese. I due, ognuno alla guida di una VW Golf, sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo approfondito sia delle persone sia delle loro autovetture.

Il ritrovamento dell’arma e dei segni distintivi

Durante la perquisizione, il 34enne è stato trovato in possesso di una pistola revolver, risultata provento di furto, e relativo munizionamento. L’arma e le cartucce erano nascoste all’interno della vettura, insieme a un lampeggiante simile a quelli in dotazione alle forze dell’ordine. Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di armi comuni da sparo e munizioni, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

Il tentativo di fuga e la resistenza

Il secondo individuo, di 37 anni, ha invece tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri. Nel corso della fuga, ha provocato lesioni ai militari e ha danneggiato l’auto di servizio. Anche per lui sono scattate le manette, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La traduzione in carcere

Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, dove rimarranno in attesa dell’udienza di convalida.

IPA