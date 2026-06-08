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Arresto per minaccia aggravata a Bologna, dove un 34enne di origine ucraina è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre l’auto a una pensionata, minacciandola con un coltello a serramanico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e arrestato grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte sul posto.

La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. Una pattuglia si è immediatamente diretta verso il parcheggio di un supermercato in via San Paolo, a Bologna, dove una donna di circa 70 anni è stata avvicinata da un uomo armato di coltello.

L’aggressione nel parcheggio

La vittima, una pensionata, stava sistemando la spesa nella sua auto quando il 34enne si è avvicinato e, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, le ha ordinato di scendere dal veicolo, avvicinando la lama all’addome della donna. L’azione violenta è stata però interrotta dall’arrivo di altre persone, che hanno probabilmente disturbato l’aggressore, costringendolo a desistere e ad allontanarsi rapidamente a piedi.

Le indagini e l’arresto

Le ricerche dei Carabinieri sono scattate immediatamente. Diverse pattuglie hanno collaborato nelle attività di ricerca, riuscendo a individuare il domicilio del sospettato. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto il coltello a serramanico, lungo circa 15 cm, e gli abiti indossati dall’uomo durante il tentativo di reato.

Le prove raccolte e il riconoscimento

Le indagini hanno incluso la raccolta delle testimonianze degli altri clienti presenti e la visione delle immagini di videosorveglianza della zona. Questi elementi hanno permesso di identificare con certezza il 34enne come autore della minaccia aggravata. Le fattezze dell’uomo, i vestiti e il coltello rinvenuti sono risultati perfettamente compatibili con le descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni.

Sequestro e provvedimenti

Il coltello e gli abiti sono stati posti sotto sequestro. L’uomo, dopo essere stato identificato e aver espletato le procedure di rito, è stato arrestato con l’accusa di minaccia aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del processo.

IPA