Fermato un 23enne marocchino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Bolognina. L’uomo è stato bloccato dopo un inseguimento e una violenta aggressione a un agente, nel pomeriggio del 4 settembre tra via Matteotti e via Serlio a Bologna. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, impegnata in servizi mirati contro il traffico di droga nella zona.

Operazione antidroga nel cuore della Bolognina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo nel quartiere Bolognina si è intensificata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 4 settembre, gli agenti della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno condotto un servizio di osservazione tra via Matteotti e via Serlio, aree già note per episodi di traffico di droga.

L’osservazione e l’individuazione dei sospetti

Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato due soggetti che si aggiravano con fare sospetto. Uno dei due, identificato successivamente come un cittadino marocchino di 23 anni, si è diretto verso via Serlio e poi in via Bigari. Qui è stato visto prelevare un involucro nascosto all’angolo di un muro di cinta nei pressi della stazione ferroviaria, comportamento che ha insospettito ulteriormente gli operatori.

Il tentativo di fuga e l’aggressione all’agente

Quando gli agenti hanno deciso di intervenire per fermare il sospetto, il giovane ha reagito con violenza. Ha colpito uno degli operatori con un pugno all’addome, tentando poi di fuggire rapidamente in direzione di via Serlio. L’agente colpito è rimasto momentaneamente indietro, ma ha potuto contare sull’aiuto di un cittadino che, mostrando grande senso civico, gli ha offerto un passaggio a bordo del suo scooter per inseguire il fuggitivo.

L’inseguimento e la cattura nel parco

L’inseguimento si è concluso all’interno di un parco della zona, dove il 23enne marocchino è stato finalmente raggiunto e bloccato dagli agenti. Nonostante la cattura, il giovane ha continuato a opporre resistenza, mantenendo un atteggiamento violento e aggressivo che ha reso difficoltose le operazioni di fermo.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 150 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre, gli agenti hanno recuperato un involucro di sostanza stupefacente di cui il sospetto aveva cercato di disfarsi durante la fuga. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di 15 grammi di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato locale.

Le accuse e le conseguenze dell’operazione

Il giovane marocchino è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di aggressione a pubblico ufficiale. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga che la Polizia di Stato sta portando avanti nel quartiere Bolognina, una delle aree più sensibili della città per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio.

IPA