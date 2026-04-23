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È stato eseguito il fermo di un minore ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina aggravata avvenuta lo scorso 12 aprile in via Clavature. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Bologna, ha portato a nuovi sviluppi nell’indagine su un episodio che aveva già visto un arresto in flagranza e coinvolto tre persone, tra cui un poliziotto e un finanziere fuori servizio.

Le indagini e il fermo del minore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è stato eseguito nei confronti di un minore individuato come uno dei presunti autori della rapina aggravata avvenuta in via Clavature. L’episodio, risalente al 12 aprile, aveva visto un gruppo di soggetti minacciare le vittime con un coltello, per poi darsi alla fuga. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti avevano già proceduto all’arresto in flagranza di uno dei responsabili, mentre gli altri erano riusciti a dileguarsi.

L’intervento della magistratura minorile

Il provvedimento di fermo, eseguito dalla Squadra Mobile, è stato convalidato dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica. La magistratura ha confermato la solidità del quadro indiziario raccolto dagli investigatori in merito all’aggressione e alla rapina. Il minore, dopo essere stato rintracciato presso una comunità per minori stranieri non accompagnati, è stato sottoposto alla misura del collocamento in comunità, come disposto dal giudice. Le indagini proseguono per identificare gli altri complici della rapina e chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti avvenuti in via Clavature a Bologna.

IPA