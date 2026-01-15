Bologna, rapina con machete e tentato omicidio al Parco della Montagnola: 10 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci arresti e numerose misure cautelari il bilancio delle indagini condotte dalla Polizia di Stato su due gravi episodi di rapina e tentato omicidio avvenuti al Parco della Montagnola. Gli episodi, verificatisi nel 2025, sono stati ricondotti a cittadini egiziani, tunisini e pakistani, connessi anche al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i risultati delle indagini sono stati resi noti in questi giorni, a seguito di un’intensa attività investigativa che ha permesso di identificare e arrestare alcuni degli autori di due episodi particolarmente violenti avvenuti nel cuore di Bologna nel 2025.

La rapina con machete: i fatti del 18 ottobre 2025

Il primo episodio si è verificato la sera del 18 ottobre 2025 presso il Parco della Montagnola. Due giovani sono stati avvicinati da due individui che, dopo averli minacciati anche con un machete, li hanno rapinati del portafoglio e del cellulare. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto poco dopo, quando le vittime hanno denunciato l’accaduto.

Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate sui frequentatori abituali del parco, già noti alle forze dell’ordine per precedenti controlli nell’area. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di ricostruire le fasi della rapina, che si è svolta in due momenti distinti, e di individuare anche la seconda vittima, inizialmente non presentatasi a denunciare il fatto.

È emerso che le vittime si erano recate nel parco in tarda serata alla ricerca di sostanze stupefacenti, contestualizzando così l’episodio nell’ambito dello spaccio al minuto.

Gli autori della rapina: identificazione e arresti

L’attività investigativa si è focalizzata su un cittadino egiziano e uno tunisino, rispettivamente delle classi 2005 e 2007, entrambi con precedenti specifici. In particolare, il cittadino tunisino è stato controllato pochi giorni dopo la rapina all’interno del parco e trovato in possesso di uno dei cellulari sottratti alle vittime.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal GIP la misura cautelare della custodia in carcere per i due indagati. L’ordinanza è stata eseguita venerdì, quando gli investigatori hanno rintracciato in città il cittadino egiziano. Sono ancora in corso le ricerche per il secondo destinatario della misura.

Il tentato omicidio del 5 maggio 2025: una violenta aggressione di gruppo

Il secondo episodio, avvenuto il 5 maggio 2025, ha riguardato una violenta aggressione ai danni di un giovane tunisino, classe 2005, da parte di un gruppo di otto cittadini pakistani. L’episodio è stato segnalato da numerose chiamate al 113, che hanno riferito di una violenza aggressione da parte di almeno dieci persone nei confronti della vittima, la quale è stata colpita con un’arma da taglio riportando ferite gravi e rischiando la vita.

Le indagini sono state rese particolarmente complesse dall’assenza di rapporti pregressi tra aggressori e vittima. Gli investigatori hanno quindi analizzato in modo approfondito le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Le misure cautelari e gli arresti internazionali

Al termine di un’intensa attività investigativa, nel mese di luglio 2025 la Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura, nei confronti degli otto cittadini pakistani gravemente indiziati del reato di tentato omicidio.

Le operazioni di ricerca hanno portato, nell’agosto 2025, al rintraccio in Italia di tre degli otto destinatari della misura cautelare. Le indagini sono poi proseguite a livello internazionale, con l’emissione di Mandati di Arresto Europei e il coinvolgimento della Direzione Centrale di Polizia Criminale e FAST Italia per le ricerche nell’area Schengen.

Queste attività hanno permesso di localizzare altri due ricercati, arrestati rispettivamente in Ungheria (Szeged) e in Germania (Duren). Il 13 gennaio 2026 è stato estradato in Italia il primo degli arrestati, mentre sono in corso le procedure di estradizione anche per il soggetto catturato in Germania.

