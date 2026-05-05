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Eseguito un arresto a Bologna, dove un uomo di cinquantun anni è stato fermato con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di una farmacia. L’uomo, originario di Palermo ma residente da anni nel capoluogo emiliano, è stato individuato e arrestato dalla Squadra Mobile su disposizione del GIP, dopo che le indagini hanno raccolto gravi indizi a suo carico.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio in seguito a una rapina avvenuta il 13 marzo 2026 in una farmacia situata in via della Battaglia a Bologna. Il giorno successivo, il 14 marzo 2026, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati dal rapinatore, come immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presunto autore della rapina sarebbe entrato nella farmacia con il volto coperto da una busta di plastica, alla quale aveva praticato due fori all’altezza degli occhi per vedere. Armato di un teaser, avrebbe minacciato il personale e si sarebbe impossessato del fondo cassa, riuscendo poi a darsi alla fuga.

L’identificazione del sospettato

Le indagini si sono concentrate rapidamente su un cittadino palermitano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio. Gli elementi raccolti, tra cui la corrispondenza degli indumenti trovati durante la perquisizione con quelli ripresi dalle telecamere, hanno consentito agli investigatori di stringere il cerchio attorno al sospettato.

La misura cautelare

Il Giudice per le Indagini Preliminari, valutando gli indizi raccolti dalla Squadra Mobile e la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona di via della Battaglia a Bologna, dove la farmacia presa di mira rappresenta un punto di riferimento per il quartiere.

IPA