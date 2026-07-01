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Eseguito un arresto a Bologna per tentato furto aggravato presso la scuola dell’infanzia Viscardi: un 48enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, è stato fermato mentre cercava di sottrarre materiale ferroso dall’edificio scolastico.

Il blitz dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta al NUE112 che riferiva della presenza di un uomo sospetto nei pressi della scuola dell’infanzia “Viscardi”. Secondo quanto ricostruito, alcune pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, sorprendendo l’uomo mentre si trovava nel cortile dell’istituto.

Il sospetto, senza fissa dimora, era stato visto scavalcare la recinzione perimetrale della scuola e armeggiare con un bastone vicino a uno degli ingressi. All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato di disfarsi della refurtiva, lanciando oltre la recinzione un voluminoso sacco nero. All’interno del sacco sono stati trovati diversi tubi pluviali in rame, piegati per essere nascosti e trasportati più facilmente.

Durante l’ispezione nel cortile, i Carabinieri hanno constatato che, proprio nella zona dove l’uomo era stato bloccato, erano presenti tre grondaie prive dei tubi pluviali di giuntura. Questi ultimi, utilizzati per lo smaltimento delle acque piovane, risultavano perfettamente compatibili con il materiale rinvenuto nel sacco nero.

L’arresto e le procedure di rito

Il 48enne, già pregiudicato e sottoposto a misura cautelare, è stato condotto in caserma per le procedure di fotosegnalamento e identificazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

IPA