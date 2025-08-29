Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a Bologna nella giornata di ieri. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha seguito i sospetti dopo averli notati in un parcheggio durante uno scambio di droga con un uomo italiano. Gli arrestati sono stati fermati in seguito a un controllo e trovati in possesso di cocaina e denaro contante.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dalla IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Bologna. Gli agenti, impegnati in attività di monitoraggio del territorio, hanno individuato due cittadini marocchini sospettati di spaccio di droga, dopo aver osservato un comportamento sospetto nei pressi di via Serlio.

L’osservazione e il pedinamento

Gli agenti hanno notato un uomo italiano, noto come tossicodipendente, che si aggirava in bicicletta nella zona di via Serlio. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo a distanza. L’uomo si è diretto verso il parcheggio di un’attività commerciale, dove ha incontrato due uomini a bordo di un’auto. Qui è avvenuto lo scambio: l’italiano ha consegnato del denaro ai due cittadini marocchini, ricevendo in cambio una dose di cocaina. L’intera scena è stata osservata dagli agenti in borghese, che hanno deciso di intervenire poco dopo.

Il controllo e il sequestro

Poco dopo lo scambio, la polizia ha fermato l’auto dei due sospetti in via dei Caduti di Amola. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato due involucri di cocaina nascosti nel vano portaoggetti. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori elementi: addosso al ragazzo marocchino classe 2003 sono stati trovati 270 euro in contanti e tre telefoni cellulari. Il secondo uomo, nato nel 1997, aveva con sé 600 euro e cinque involucri di cocaina.

I precedenti degli arrestati

Dagli accertamenti è emerso che il ventenne, irregolare sul territorio nazionale, aveva già avuto problemi con la giustizia. In particolare, risulta un precedente di polizia per furto in concorso, commesso lo scorso 13.06.2025. Il ventottenne, invece, regolare in Italia, aveva già subito un precedente per detenzione di sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno aggravato la posizione dei due fermati, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi.

L’arresto e le procedure successive

Gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due giovani marocchini, che sono stati condotti nei locali della Questura di Bologna in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che le forze dell’ordine stanno intensificando in città per arginare il fenomeno.

L’arresto dei due cittadini marocchini per detenzione e spaccio di droga conferma l’efficacia delle attività di controllo messe in campo dalla polizia a Bologna. L’operazione, nata dall’osservazione di un semplice scambio in un parcheggio, ha permesso di sequestrare cocaina e denaro, oltre a interrompere un canale di distribuzione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio per prevenire e reprimere i reati legati al mondo della droga.

