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Un arresto per evasione e resistenza a un pubblico ufficiale a Bologna. Un giovane di 22 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo un inseguimento in auto e a piedi, avvenuto in via Ferrarese. L’uomo, disoccupato e residente in città, avrebbe tentato di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, mettendo in pericolo la sicurezza stradale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la notte, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato un’automobile sospetta con due persone a bordo aggirarsi in via Ferrarese, nel capoluogo emiliano.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

I militari hanno intimato l’alt al conducente, che però ha ignorato l’ordine, accelerando e dirigendosi verso via Stalingrado. Durante la fuga, il giovane ha effettuato manovre pericolose, violando il codice della strada e mettendo a rischio gli altri utenti. Non riuscendo a far perdere le proprie tracce, il conducente ha abbandonato il veicolo, è salito sul cofano dell’auto dei Carabinieri e ha tentato di scappare a piedi. Tuttavia, è stato rapidamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

L’identificazione e le accuse

Una volta fermato, il giovane è stato identificato come un 22enne bolognese, disoccupato. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il ragazzo era evaso dagli arresti domiciliari, misura a cui era stato sottoposto di recente in sostituzione della custodia cautelare in carcere, nell’ambito di un procedimento per rapina. Inoltre, i Carabinieri hanno rilevato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida e che, nella tasca dei pantaloni, deteneva una piccola quantità di hashish.

Il passeggero e le conseguenze

Il passeggero dell’auto, un 26enne bolognese, è risultato estraneo ai fatti e non è stato coinvolto nelle accuse. L’arresto del conducente è stato formalizzato con le accuse di evasione e resistenza a un pubblico ufficiale. L’episodio ha destato particolare attenzione per la pericolosità delle manovre compiute durante la fuga e per la recidiva del giovane, già sottoposto a misure restrittive.

Le indagini e la situazione giudiziaria

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di accertare la posizione del giovane, già coinvolto in un procedimento per rapina. La presenza della sostanza stupefacente e la mancanza della patente di guida sono state ulteriori aggravanti a carico dell’arrestato. L’operazione si è conclusa con il trasferimento del giovane presso le autorità competenti per le procedure di rito. L’episodio si inserisce in un contesto di controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine a Bologna, finalizzati a contrastare i fenomeni di evasione e a garantire la sicurezza sulle strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne.

IPA