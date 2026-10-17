Bologna, scontri davanti alla stazione durante manifestazione contro il caro-vita

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Non solo Milano, anche Bologna è stato teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante la manifestazione organizzata contro il caro-vita del 17 ottobre. Sette sarebbero i fermati con la protesta che si sarebbe spostata anche nei viali circostanti Piazza Medaglie d’Oro.

Scontri a Bologna, cosa è successo

Come riporta ANSA, si è registrato un fitto lancio di sassi e oggetti e sarebbero stati utilizzati idranti e lacrimogeni.

Dalle immagini si vedono decine di biciclette utilizzabili a noleggio buttate a terra.

Secondo l’agenzia di stampa, alcuni giovani sarebbero stati bloccati all’incrocio dei Viali di Circonvallazione tra il Ponte di Via Matteotti e Via Indipendenza.

Sarebbe presente un presidio di Polizia e Carabinieri con caschi e scudi davanti alla stazione.

Il corteo di protesta

Il corteo di protesta contro il caro-vita sarebbe partito nel primo pomeriggio del 17 ottobre da Piazza Minghetti.

Secondo ANSA, un gruppo di manifestanti si sarebbe staccato dal corteo dirigendosi verso la piazza antistante la stazione lanciando fumogeni, bottiglie di vetro, transenne.

Il Resto del Carlino aggiunge che alla manifestazione sarebbero state presenti 3.000 le persone, per lo più giovani ma che avrebbe preso una piega violenta coi maranza che si sarebbero staccati dal corteo principale e avrebbero iniziato a fare vandalismi.

Sempre il Resto del Carlino riporta che sarebbe stata imbrattata la Basilica di San Petronio con le bombolette, sottratte al presidio in piazza Minghetti.

Sarebbero 300 gli incappucciati che avanzano e avrebbero preso di mira mezzi blindati e poliziotti.

Anche a Milano numerosi gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Le parole del sindaco di Bologna

ANSA riporta le parole di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, in merito agli scontri nella città felsinea.

“Le scene a cui stiamo assistendo in queste ore nella zona della stazione sono inaccettabili: la devastazione dei beni pubblici, i danneggiamenti e la violenza non hanno alcuna giustificazione”.

Ha poi aggiunto: “Mi rivolgo ai ragazzi che stanno scendendo in piazza in tante città italiane: siate i primi a isolare chi usa una manifestazione come pretesto per sfogare la propria rabbia e devastare la vostra città. Chi usa la violenza scredita per prima cosa le ragioni di chi manifesta. Siamo vicini alle forze dell’ordine che stanno provando a contenere i disordini e una manifestazione che non ci risulta fosse autorizzata”.