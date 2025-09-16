Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone indagate in una vasta operazione condotta dalle DIGOS di Bologna, Ravenna e Modena, coordinata dalla Direzione Centrale di Prevenzione e dalla Procura della Repubblica di Bologna. Le perquisizioni sono state eseguite nei giorni scorsi nelle province emiliane, nell’ambito di un’indagine per istigazione a delinquere tramite strumenti informatici. L’attività è stata avviata dopo il monitoraggio di indirizzi IP collegati a siti web gestiti da organizzazioni terroristiche.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie a segnalazioni della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Queste segnalazioni sono emerse dal monitoraggio costante della rete internet, che ha permesso di individuare una serie di indirizzi IP sospetti. Gli indirizzi, acquisiti anche grazie alla collaborazione internazionale, risultavano collegati a spazi web riconducibili a organizzazioni terroristiche come l’Islamic State e la Rete Haqqani. Particolare attenzione è stata rivolta al network multimediale Al Raid Media Archive, noto per la diffusione di materiale propagandistico estremista.

Identificati cinque soggetti nelle province emiliane

Le successive analisi del traffico telematico, condotte dalla DIGOS di Bologna, hanno consentito di restringere il campo a cinque persone. Questi soggetti, intestatari delle utenze associate agli indirizzi IP segnalati, sono risultati residenti nelle province di Bologna, Ravenna e Modena. Gli indagati sono cittadini maggiorenni, sia italiani di origine straniera che stranieri, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale. Le indagini hanno permesso di collegare in modo diretto gli indirizzi IP alle utenze in uso agli indagati, fornendo così un quadro chiaro delle responsabilità individuali.

Perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi telefonici e informatici. Alcuni di questi erano utilizzati anche dai figli minorenni degli indagati. I primi accertamenti sui dispositivi hanno già permesso di riscontrare frequenti attività di navigazione, consultazione e scambio di materiale propagandistico riconducibile alle organizzazioni terroristiche monitorate. Il materiale sequestrato sarà ora oggetto di una dettagliata analisi forense, al fine di ricostruire nel dettaglio le attività svolte dagli indagati e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Il reato contestato: istigazione a delinquere tramite strumenti informatici

Agli indagati viene contestato il reato di istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti informatici, come previsto dall’articolo 414, commi 3 e 4 del codice penale. Si tratta di una fattispecie aggravata dalla modalità telematica, che prevede pene più severe per chi utilizza la rete internet per diffondere messaggi di incitamento alla commissione di reati. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta nei confronti di fenomeni di radicalizzazione online, che rappresentano una delle principali minacce alla sicurezza nazionale e internazionale.

