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Fermati cinque giovani cittadini egiziani, sospettati di aver compiuto sei rapine a mano armata nel centro di Bologna nell’ottobre 2025. Le misure cautelari sono state eseguite tra Roma e Bologna, su delega della Procura della Repubblica, dopo un’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi a loro carico.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di rapine avvenute nel centro cittadino di Bologna nel mese di ottobre 2025. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti giovani egiziani, nati tra il 2004 e il 2007. Uno dei destinatari della misura risulta ancora ricercato.

Le rapine contestate: sei episodi in venti giorni

Gli episodi contestati sono sei rapine a mano armata, tutte avvenute tra il 10 e il 29 ottobre 2025. Le vittime, spesso giovani, sono state avvicinate in tarda serata da più persone, travisate e armate di coltello. In ogni caso, i malviventi hanno minacciato le vittime per farsi consegnare denaro, oggetti personali e carte di pagamento. In alcuni casi, le carte sottratte sono state poi utilizzate per tentare prelievi o acquisti.

La ricostruzione dei singoli episodi

Nel dettaglio, la prima rapina è stata commessa il 10 ottobre 2025 in via Guerazzi: la vittima è stata minacciata con un coltello e derubata dei propri valori. Il 18 ottobre 2025 si sono verificati due episodi: uno in via Porta Nova, dove la vittima è stata bloccata da persone armate e travisate che hanno sottratto valori e oggetti personali, utilizzando poi le carte per prelievi; l’altro ancora in via Guerazzi, con modalità simili. Il 25 ottobre 2025 in via Sampieri, la vittima è stata raggiunta e minacciata con un coltello. Il giorno successivo, 26 ottobre 2025, in via Marsala, due persone sono state derubate da tre soggetti armati. Infine, il 29 ottobre 2025 in via Begatto, la vittima è stata minacciata da tre individui che hanno portato via i valori.

Il modus operandi: minacce e aggressioni seriali

Le modalità operative sono risultate sempre le stesse: individuazione di una vittima, generalmente giovane, avvicinata in tarda serata da più persone, tutte travisate e armate di coltello. Dopo aver minacciato la vittima, i malviventi la perquisivano e si impossessavano di denaro, oggetti personali e carte di pagamento. Le carte venivano poi utilizzate per tentare prelievi o acquisti, aggravando ulteriormente il danno subito dalle vittime.

L’attività investigativa e i primi fermi

Nel corso delle indagini, due dei destinatari delle misure erano già stati fermati dalla Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile di Bologna, proprio mentre il fenomeno delle rapine stava crescendo per intensità e numero nel mese di ottobre. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, ritenuti fondati dal GIP, nei confronti dei cinque giovani indagati. Le misure cautelari sono state eseguite nelle città di Roma e Bologna. Uno dei cinque destinatari della misura risulta ancora ricercato dalle forze dell’ordine.

IPA