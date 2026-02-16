Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 2 milioni di articoli non sicuri il bilancio dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza a Bologna e provincia, dove 8 esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi sono stati sottoposti a controlli nel periodo del Carnevale. I prodotti, destinati soprattutto ai bambini, sono risultati privi della marcatura CE obbligatoria.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è inserita in un più ampio piano di controlli intensificati proprio in occasione delle festività di Carnevale. L’obiettivo era quello di contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, soprattutto quelli destinati ai più piccoli.

I sequestri a Bologna sono stati eseguiti all’interno di 8 esercizi commerciali gestiti da soggetti di nazionalità cinese, situati sia nel capoluogo felsineo che in provincia. All’interno di questi punti vendita sono state trovate numerose tipologie di articoli, tra cui stelle filanti, maschere, parrucche, schiume, spray, trombette, coriandoli e vestiti per bambini, tutti destinati principalmente all’uso da parte dei più piccoli.

Le confezioni dei beni sequestrati sono risultate prive della marcatura “CE”, un requisito obbligatorio che garantisce il rispetto delle norme europee in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. La mancanza di tale certificazione rappresenta un rischio concreto per i consumatori, in particolare per i bambini, che sono i principali destinatari di questi prodotti.

Per le violazioni accertate, i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio locale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. L’intervento delle Fiamme Gialle si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire la sicurezza dei consumatori e a tutelare il mercato da pratiche commerciali scorrette.

