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È di oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute il bilancio del più grande sequestro mai effettuato in Italia nell’ambito di una truffa legata al fotovoltaico. Il provvedimento, eseguito nelle scorse ore, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna e ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Le indagini hanno permesso di individuare e congelare fondi illeciti riconducibili a uno schema Ponzi di portata transnazionale, che avrebbe coinvolto circa 6mila risparmiatori su tutto il territorio nazionale.

Il comunicato delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sequestro rappresenta una svolta decisiva nelle indagini sulla cosiddetta “truffa del fotovoltaico”. L’operazione, denominata “Cagliostro”, ha permesso di congelare criptovalute per un valore superiore a 7,5 milioni di dollari, considerate parte dei proventi illeciti generati dal caso “Voltaiko”. Quest’ultimo si configura come un articolato Schema Ponzi, un modello di vendita fraudolento che prometteva guadagni elevati ai primi investitori, a discapito dei successivi, e che si è diffuso su scala internazionale.

Come funzionava la truffa

Le indagini hanno fatto emergere che gli investitori venivano convinti a versare denaro con la promessa di ottenere rendimenti da presunti investimenti “green” in impianti fotovoltaici all’estero. Tuttavia, tali impianti si sono rivelati inesistenti. Il meccanismo, tipico degli schemi Ponzi, ha coinvolto circa 6mila risparmiatori in tutta Italia, molti dei quali sono risultati vittime inconsapevoli della truffa.

Riciclaggio e conversione in criptovalute

Per rendere più difficile la tracciabilità delle somme sottratte e favorire il riciclaggio, i fondi venivano trasferiti su piattaforme di scambio e convertiti in criptovalute. Grazie alle indagini congiunte degli esperti del Servizio polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Emilia-Romagna e dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, è stato possibile ricostruire i flussi di denaro e la loro conversione in valuta virtuale.

Il ruolo del coordinamento internazionale

L’ufficio italiano ad Eurojust ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento sovranazionale, gestendo l’esecuzione degli ordini di congelamento delle criptovalute e mantenendo i contatti con le autorità francesi competenti. Questo lavoro ha consentito di arrivare al blocco dei portafogli digitali, ostacolando ulteriormente le attività di riciclaggio dei proventi illeciti.

Le fasi precedenti dell’indagine

Il sequestro di oggi rappresenta la fase avanzata di un’attività investigativa avviata nell’ottobre dello scorso anno. In precedenza, le forze dell’ordine avevano già oscurato il sito internet voltaiko.com, congelato 95 conti correnti e sequestrato dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e due ville in provincia di Rimini, per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro.

Il contesto e le prospettive future

L’operazione “Cagliostro” si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le truffe finanziarie che sfruttano la transizione energetica e le nuove tecnologie. Il sequestro delle criptovalute, il più rilevante mai effettuato in Italia, rappresenta un importante precedente nella lotta contro il riciclaggio e le frodi informatiche. Le autorità continueranno a monitorare il fenomeno, con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori e prevenire nuovi casi di truffa legati agli investimenti “green”.