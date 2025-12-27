Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette misure cautelari eseguite e una rete di spaccio smantellata il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Bologna nel mese di dicembre 2025. L’indagine ha portato all’arresto di cittadini marocchini accusati di aver consegnato sostanze stupefacenti per conto di un’associazione a delinquere attiva soprattutto nella zona Corticella, dedita allo spaccio di cocaina.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è nata da una serie di arresti in flagranza di reato avvenuti nelle aree Ferrarese, Corticella e San Donato. Gli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile hanno condotto numerosi pedinamenti e servizi di osservazione, riuscendo a fermare diversi pusher che operavano nei quartieri citati. Tutti i fermati sono risultati cittadini marocchini, trovati in possesso di dosi di cocaina confezionate con modalità simili. I clienti, ascoltati dagli investigatori, hanno riferito di prenotare la droga sempre tramite lo stesso numero di telefono, gestito da un uomo che inviava i pusher agli appuntamenti fissati principalmente in zona Corticella, lungo il canale Navile e nei parchi di via del Lavoro e del quartiere San Donato.

Il modus operandi della rete di spaccio

L’attività investigativa si è concentrata non solo sull’identificazione dei pusher attivi in strada, ma anche su chi li riforniva e su chi raccoglieva i proventi delle vendite a fine giornata. Durante i servizi di osservazione, gli agenti hanno individuato una vettura utilitaria di colore giallo, spesso presente nelle zone sotto controllo sia durante gli arresti in flagranza sia durante le attività di polizia. A bordo del veicolo, guidato da un ragazzo italiano, viaggiava un cittadino nordafricano che aveva frequenti contatti con i pusher e consegnava loro la sostanza stupefacente.

Il nascondiglio della droga e il ruolo dei membri dell’organizzazione

Monitorando l’autovettura, la polizia è riuscita a individuare il luogo dove veniva nascosta la cocaina pronta per la distribuzione: un punto appartato e coperto dalla vegetazione lungo il canale Navile. Una volta ricostruito il modus operandi dell’organizzazione, gli agenti hanno fermato l’utilitaria e trovato il cittadino nordafricano in possesso del telefono utilizzato per ricevere gli ordini di cocaina dai clienti.

Le accuse e le misure cautelari

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di incrociare tutti gli elementi raccolti e contestare al presunto capo dell’organizzazione, all’autista italiano e al braccio destro (che accompagnava il capo a preparare le dosi e si occupava di caricare la droga lungo il fiume Navile) il reato di associazione finalizzata al traffico di droga, con cessioni di lieve entità come previsto dalla normativa vigente. Questa contestazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta allo spaccio al dettaglio nelle strade del capoluogo emiliano, considerando la gravità del reato anche in presenza di quantitativi ridotti di sostanza stupefacente.

Gli esiti dell’operazione e le misure adottate

La dettagliata ricostruzione dell’attività criminale e la richiesta della Procura al GIP hanno portato all’applicazione della misura cautelare in carcere per due cittadini marocchini e agli arresti domiciliari per l’italiano coinvolto. Il presunto capo del sodalizio è stato rintracciato il 14 dicembre 2025 in provincia di Rovigo e condotto in carcere.

I provvedimenti per i pusher e le cessioni documentate

Per i pusher al dettaglio, sette dei quali sono stati identificati grazie agli arresti in flagranza e al riconoscimento da parte degli acquirenti, l’Autorità Giudiziaria Bolognese ha disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna e, per uno di loro, l’obbligo di firma. Le testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire e contestare centinaia di cessioni di cocaina effettuate dal gruppo nelle zone indicate a decine di acquirenti italiani durante tutto l’anno 2024.

Sequestri e arresti in flagranza

Oltre alle dieci misure cautelari eseguite, nel corso delle indagini sono stati effettuati quattordici arresti in flagranza di reato nei confronti dei pusher di strada. Questi interventi hanno consentito di recuperare alcune migliaia di euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e centinaia di involucri termosaldati di cocaina già confezionata in dosi da 0.4 grammi.

IPA