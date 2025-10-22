Bologna, sorpreso a vendere cocaina nel giardino “Rita Levi Montalcini”: arrestato 23enne
Un 23enne marocchino è stato arrestato a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati 5 grammi di droga e 205 euro in contanti.
Un arresto nella serata di ieri a Bologna. Un cittadino marocchino di 23 anni è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina in una zona già nota per episodi di spaccio.
Operazione della Squadra Mobile in via della Beverara
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via della Beverara e nel giardino “Rita Levi Montalcini”. Queste aree erano già state segnalate per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
La cessione della dose e l’arresto
Durante l’attività di controllo, i poliziotti hanno notato un giovane, poi identificato come cittadino marocchino di 23 anni, mentre consegnava una dose di cocaina a un acquirente. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il sospettato prima che potesse allontanarsi.
Il sequestro della droga e del denaro
Nel corso della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto anche 205 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
I precedenti e il rito direttissimo
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato e sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati nelle zone segnalate per episodi di spaccio a Bologna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.