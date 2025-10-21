Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ieri nel quartiere Bolognina. Un cittadino nigeriano del 1987 è stato fermato dopo aver ceduto una dose di crack a una donna italiana senza fissa dimora, tentando poi la fuga e opponendo resistenza agli agenti.

Operazione antidroga nel cuore della Bolognina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Bologna in un servizio di osservazione mirato a contrastare le attività di spaccio nel quartiere Bolognina. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare su via Pellegrino Tibaldi, via Giacomo Matteotti, via Alessandro Tiarini e via Nicolò dall’Arca.

L’incontro sospetto e la cessione di crack

Durante il servizio, in via Nicolò dall’Arca, gli operatori hanno notato un uomo nigeriano che veniva avvicinato da diversi presunti acquirenti. In particolare, dopo essere uscito da un’attività commerciale, l’uomo si è avvicinato a una donna italiana del 2001, senza fissa dimora. Dopo un rapido contatto, le ha consegnato una dose di crack in cambio di 20 euro.

Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti

Gli agenti sono intervenuti immediatamente per bloccare l’uomo, che ha tentato la fuga dirigendosi verso la sede stradale, ignorando il traffico veicolare. Una volta raggiunto, il sospetto ha opposto resistenza nei confronti degli operatori, ma è stato definitivamente bloccato.

Il tentativo di disfarsi della droga

Durante le fasi dell’arresto, il nigeriano ha cercato di deglutire 4 palline di sostanza stupefacente, contenenti 2 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, senza riuscirci. Gli agenti hanno inoltre trovato in suo possesso 305 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

I precedenti e la procedura giudiziaria

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era già gravato da pregiudizi per reati inerenti gli stupefacenti, anche nel centro cittadino di Bologna. L’arrestato verrà sottoposto a rito per direttissima nella giornata odierna.

