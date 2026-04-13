Bologna, spaccio nel quartiere Santo Stefano: arrestato 21enne con oltre 66 grammi di cocaina
Un 21enne marocchino è stato arrestato a Bologna per spaccio: sequestrati oltre 66 grammi di cocaina e 890 euro in contanti.
È di un arresto e di oltre 66,42 grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Santo Stefano. Un cittadino marocchino di 21 anni è stato fermato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina in via Benedetto Marcello. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 9 aprile dagli agenti della Squadra Mobile, a seguito di segnalazioni su un sospetto andirivieni nei pressi di via delle Ruote.
Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti di persone nella zona di via delle Ruote, nel cuore del quartiere Santo Stefano a Bologna. Nel pomeriggio del 9 aprile, gli agenti della Squadra Mobile – IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – hanno avviato un servizio di osservazione mirato.
Durante il monitoraggio, i poliziotti hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che si è fermato in via Benedetto Marcello, mostrando un atteggiamento sospetto. Gli operatori hanno assistito in diretta allo scambio: il ragazzo ha ricevuto del denaro in cambio di una dose di cocaina. L’acquirente, subito fermato, ha dichiarato di rifornirsi abitualmente dal giovane, contattandolo tramite sms.
L’arresto e il sequestro della droga
Pochi istanti dopo la cessione, il presunto pusher è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di nascondere altre dosi di sostanza stupefacente nel bauletto dello scooter. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 140 euro in contanti e un telefono cellulare. Gli agenti hanno poi esteso il controllo al veicolo, trovando 13 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita.
Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, situata in via delle Ruote. Qui sono stati trovati e sequestrati 52 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, 750 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
Il bilancio dell’operazione
Al termine delle operazioni, il totale del materiale sequestrato ammonta a 66,42 grammi di cocaina, 23,64 grammi di hashish e 890 euro in contanti. Il giovane, cittadino marocchino di 21 anni, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, dove rimarrà in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.