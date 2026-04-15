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Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna nella serata del 13 aprile 2026. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, è stata effettuata durante servizi di osservazione nelle aree note per lo spaccio nella zona Barca. Gli arresti sono stati eseguiti dopo il rinvenimento di cocaina e denaro contante, con ulteriori sequestri avvenuti durante le perquisizioni domiciliari.

Operazione della Squadra Mobile nella zona Barca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata del 13 aprile 2026 ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile in specifici servizi di osservazione nelle piazze di spaccio della zona Barca, a Bologna. Durante il pattugliamento nei pressi di via Decumana, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane italiano, nato nel 1983, che si è avvicinato con fare sospetto a un’autovettura. Gli operatori hanno notato uno scambio di denaro contante con la consegna di una dose di sostanza stupefacente.

Il controllo e la perquisizione personale

Il giovane è stato immediatamente fermato e sottoposto a identificazione e controllo. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato in suo possesso 120 euro in banconote e due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi. Uno degli involucri era stato appena ceduto all’acquirente. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, denaro contante e due bilancini di precisione, strumenti comunemente utilizzati per la preparazione delle dosi.

Il coinvolgimento del secondo arrestato

Durante le indagini, è emerso che il cittadino italiano conviveva con un altro soggetto, di origine marocchina, nato nel 2004. Quest’ultimo occupava una stanza dell’appartamento, a cui aveva accesso esclusivo grazie al possesso delle chiavi. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il giovane marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Sequestri e irregolarità

La perquisizione della camera da letto del cittadino marocchino ha portato al rinvenimento di 2.150 euro in contanti e 29 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 45 grammi. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la posizione irregolare del giovane sul territorio nazionale.

Le misure adottate dopo gli arresti

Al termine delle verifiche, entrambi i giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito delle direttissime, nei confronti del cittadino marocchino è stato disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

IPA