Bologna, suv abbandonato in autostrada con dentro dei diamanti: ladri in fuga a piedi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre sospetti in fuga e una auto rubata recuperata con all’interno cinque diamanti e numerosi arnesi da scasso il risultato di un controllo autostradale condotto dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 15 febbraio scorso, durante le attività di vigilanza sulle principali arterie stradali di Bologna.

Il controllo e la fuga dei sospetti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo domenica sera, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud ha fermato un SUV all’altezza del km 186 della carreggiata nord dell’autostrada A1. A bordo del veicolo si trovavano tre persone, che, invece di fermarsi, sono scese rapidamente dall’auto, abbandonandola in mezzo alla carreggiata, e si sono dileguate nei campi circostanti.

Il ritrovamento dell’auto rubata e dei diamanti

Gli agenti, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno immediatamente avviato i controlli sul veicolo. È emerso che l’auto era stata rubata nella provincia di Bergamo alla fine del mese di gennaio. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti degli astucci contenenti cinque diamanti, oltre a un portabagagli colmo di attrezzi da scasso di particolare potenza, tra cui un flessibile, una trancia pneumatica, cacciaviti e piedi di porco di grandi dimensioni.

Ulteriori elementi sotto indagine

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato anche numerose targhe di autovetture, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza e l’eventuale collegamento con altri episodi di furto o ricettazione.

Le indagini e la ricerca dei fuggitivi

La nota di ricerca dei tre soggetti è stata immediatamente diramata a tutte le Forze di Polizia. Le attività di indagine proseguono per identificare i responsabili, che si ritiene possano provenire da fuori regione. La Polizia Stradale di Bologna continua a monitorare la situazione e a intensificare i controlli sulle principali direttrici autostradali, al fine di prevenire ulteriori episodi di criminalità e garantire la sicurezza degli automobilisti.

IPA