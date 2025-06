Bologna, svaligiano il camper di due turisti tedeschi: arrestati dopo un inseguimento in autostrada

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Bologna per furto ai danni di un camper di turisti tedeschi. L’operazione è avvenuta nelle prime ore di martedì 24 giugno, quando i sospettati sono stati individuati e fermati dopo un inseguimento sulla tangenziale di Bologna. Gli arrestati, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, sono stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di fuggire con il bottino.

Un’operazione coordinata e mirata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attenta pianificazione da parte della Squadra di P.G. del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna e della Sottosezione Polizia Stradale Bologna. Gli agenti, in abiti civili, hanno seguito i movimenti dei sospettati già dalla settimana precedente, quando erano stati riconosciuti per un altro furto ai danni di un camperista tedesco in un’area di servizio della provincia di Bologna.

Il modus operandi dei ladri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i malviventi erano soliti percorrere la tangenziale di Bologna e l’autostrada A/14 in direzione di Ancona, fermandosi in tutte le aree di servizio per individuare potenziali obiettivi. Nella mattina del 24 giugno, hanno scelto di colpire un camper in sosta nell’area di servizio Bevano, forzando la portiera e rubando denaro contante per circa 200 euro. A bordo del veicolo si trovavano due anziani turisti tedeschi, che fortunatamente non hanno subito danni fisici.

Inseguimento e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dopo il furto, i ladri si sono dati alla fuga in direzione Bologna a velocità sostenuta. L’inseguimento è stato condotto con professionalità dagli agenti, che sono riusciti a fermare i sospettati nei pressi del casello autostradale di San Lazzaro, grazie anche al supporto della Sottosezione di Forlì e al coordinamento del Centro Operativo di Bologna.

Conseguenze legali e sicurezza stradale

Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati condotti presso la casa circondariale “Rocco D’Amato” su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bologna. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo volto a garantire la sicurezza di cittadini e viaggiatori, prevenendo i furti nelle aree di servizio durante il periodo estivo.

Si precisa che le accuse mosse nei confronti degli arrestati sono ancora in fase di indagine preliminare e che la responsabilità penale sarà provata solo con una sentenza di condanna definitiva.

IPA