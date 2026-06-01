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Un arresto e due agenti feriti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte a Bologna, dove un cittadino albanese è stato fermato dopo un furto aggravato all’interno di un bar. L’uomo, classe 1997, è stato bloccato al termine di un inseguimento durante il quale ha anche resistito alle forze dell’ordine speronando una Volante e provocando il danneggiamento del veicolo e il ferimento di due agenti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2.40 della notte appena trascorsa. La Sala Operativa della Questura di Bologna ha ricevuto una segnalazione da parte di un operatore di un istituto di vigilanza privato. Attraverso il sistema di videosorveglianza, l’addetto aveva notato la presenza di due soggetti con il volto coperto intenti a compiere un furto presso un bar situato in via Bentini. I malviventi stavano asportando un registratore di cassa e il denaro contenuto nelle slot machine dell’esercizio commerciale. La refurtiva è stata caricata su un autocarro che, da successivi accertamenti, è risultato essere anch’esso oggetto di furto.

La fuga e l’inseguimento

All’arrivo degli agenti, i responsabili si sono dati alla fuga: uno si è allontanato a piedi, mentre il secondo è salito a bordo del veicolo e si è diretto verso via Stendhal. Grazie al sistema GPS installato nella refurtiva, tre equipaggi della Polizia di Stato sono riusciti a localizzare il mezzo in movimento, dando così inizio a un inseguimento per le vie della città. Durante la fuga, il conducente del furgone ha adottato una guida estremamente pericolosa, percorrendo numerose strade contromano, a velocità sostenuta e con manovre a zig zag, mettendo a rischio la propria incolumità, quella degli agenti e degli altri utenti della strada.

Lo speronamento e l’incidente

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il fuggitivo ha speronato una Volante della Polizia che procedeva con i dispositivi di emergenza attivati. L’uomo ha tagliato la strada all’auto di servizio, colpendola e facendola uscire dalla carreggiata, fino a farla collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica situato sullo spartitraffico. Anche il veicolo in fuga è uscito di strada a seguito dell’impatto. Dopo aver proseguito la marcia contromano per alcuni metri, il furgone si è schiantato contro il muro di un’azienda.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Il conducente, uscito dal lato passeggero del mezzo, ha tentato di proseguire la fuga a piedi, scavalcando il muro della struttura e cercando di nascondersi sotto un’autovettura parcheggiata all’interno dell’area aziendale. Tuttavia, è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operatori intervenuti. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi da scasso, tra cui una smerigliatrice elettrica con il disco ancora caldo, utilizzata per commettere il furto. All’interno del furgone sono stati rinvenuti la cassa del registratore contenente 75 euro in contanti, una macchina cambia-monete e un piede di porco.

I precedenti e le accuse

Il cittadino albanese, classe 1997, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. Al termine delle attività, il soggetto è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, e condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Le condizioni degli agenti e i rilievi

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale per i rilievi relativi al sinistro stradale, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato i due agenti feriti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. I poliziotti hanno riportato diverse contusioni, con una prognosi di sette giorni. L’arresto è avvenuto a Bologna.

IPA