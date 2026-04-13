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Un arresto per tentata rapina aggravata nella serata di ieri a Bologna. Un giovane cittadino tunisino, classe 2008, è stato fermato dopo aver aggredito un agente fuori servizio nei pressi di Piazza Maggiore, in concorso con altri complici rimasti ignoti.

La dinamica dell’aggressione in centro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.40 in via Clavature, nel cuore di Bologna. Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio e in compagnia di due conoscenti – tra cui un militare della Guardia di Finanza – è stato avvicinato da tre soggetti nordafricani a bordo di monopattini elettrici. I tre, poco prima, erano stati notati mentre sfrecciavano a forte velocità nella stessa via.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Durante l’azione, uno dei giovani, identificato poi come cittadino tunisino, ha investito violentemente con il proprio monopattino l’agente di Polizia. Nel frattempo, un altro componente del gruppo ha estratto un coltello a serramanico, minacciando i tre amici e intimando loro di consegnare tutti i beni in loro possesso. La situazione è rapidamente degenerata, ma la pronta reazione dei due appartenenti alle Forze dell’Ordine ha cambiato le sorti dell’episodio.

La reazione degli agenti e la fuga dei malviventi

Di fronte alla minaccia, l’agente di Polizia e il militare della Guardia di Finanza hanno deciso di qualificarsi, mostrando i distintivi. Questa mossa ha spiazzato i malviventi, che si sono dati alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, uno dei tre, il cittadino tunisino classe 2008, è stato bloccato dagli operatori dopo aver opposto una strenua resistenza.

L’arresto e gli accertamenti in Questura

Nel frattempo, sul posto è intervenuta una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha fornito supporto agli agenti e ha accompagnato il giovane tunisino in Questura. Inizialmente, il ragazzo ha negato di avere documenti con sé e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Tuttavia, la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un documento d’identità nascosto in una tasca, oltre a uno spray al peperoncino.

I precedenti e le accuse a carico del giovane

Dai controlli effettuati, sono emersi a carico del cittadino tunisino alcuni precedenti in materia di immigrazione. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata, mentre è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio avvenuto in via Clavature, a pochi passi da Piazza Maggiore, riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali di Bologna, spesso frequentate da cittadini e turisti.

IPA