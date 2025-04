Bologna, tenta di scassinare i distributori dell’ospedale e prova a rubare la pistola alla guardia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per tentata rapina il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Un uomo di origine marocchina è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo aver tentato di scassinare distributori automatici.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle prime luci dell’alba, un equipaggio è intervenuto presso l’Ospedale Maggiore di Bologna a seguito della segnalazione di un tentativo di furto con danneggiamento di distributori automatici. Una guardia giurata aveva notato un uomo armato di forbici e di una spranga di ferro intento a scassinare i distributori nella sala ristoro dell’ospedale.

Fuga e identificazione

Nonostante gli inviti a fermarsi, l’uomo ha continuato nel suo comportamento, costringendo la guardia giurata a intervenire. Durante il contatto, il soggetto ha tentato di sottrarre la pistola al vigilante, riuscendo così a fuggire. Dai distributori danneggiati erano stati asportati vari prodotti alimentari.

Denuncia e identificazione

Qualche ora dopo, la stessa guardia giurata ha segnalato nuovamente la presenza dell’uomo nella sala ristoro. L’individuo, che ha rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Al termine dell’attività di fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino marocchino di 33 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato per tentata rapina e per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Fonte foto: IPA