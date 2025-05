Bologna, tenta un furto salendo su una veranda a 4 metri d’altezza: arrestato 37enne a Navile

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bologna, dove un 37enne è stato fermato per tentato furto aggravato. L’uomo, residente a Imola, è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un negozio chiuso nel Quartiere Navile.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di pronto intervento notturno. I militari, allertati dalla presenza di un individuo sospetto con una torcia in mano, sono intervenuti prontamente in via della Beverara. Il soggetto, identificato come un 37enne di origine marocchina, è stato trovato all’interno di un negozio di oggettistica, chiuso e al buio.

Modalità del tentato furto

L’uomo era riuscito a entrare nel locale salendo su una veranda esterna, situata a 4 metri di altezza, e danneggiando una finestra. Fortunatamente, l’arrivo dei Carabinieri ha impedito la consumazione del reato, ma il titolare del negozio ha subito danni a causa della rottura dell’infisso e di alcuni oggetti, provocati dalla caduta accidentale del 37enne.

Conseguenze legali

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto nelle aule giudiziarie per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Imola.

