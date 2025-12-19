Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata restituita al Museo Civico Archeologico di Bologna una preziosa statuetta in bronzo raffigurante un guerriero etrusco, trafugata oltre sessant’anni fa. La cerimonia di riconsegna, avvenuta il 19 dicembre 2025, è stata resa possibile grazie a una complessa indagine internazionale che ha coinvolto le autorità italiane e statunitensi, come comunicato dalle forze dell’ordine. Il manufatto era stato sottratto durante un furto denunciato il 30 ottobre 1963 e, dopo un lungo percorso tra traffico illecito e ricettazione, è finalmente tornato al suo luogo d’origine.

La cerimonia di restituzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia ufficiale si è svolta nella Sala Conferenze del Museo Civico Archeologico di Bologna, in via dell’Archiginnasio 2, alle ore 11:00 del 19 dicembre 2025. Il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato la statuetta alla Direttrice del Museo, alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia. L’evento ha rappresentato il culmine di un lungo lavoro investigativo e di cooperazione tra diversi enti nazionali e internazionali.

Il furto del 1963 e le indagini

Il prezioso oggetto, una statuetta in bronzo raffigurante un guerriero etrusco, era stato sottratto durante un furto avvenuto ai danni del Museo Civico Archeologico di Bologna e denunciato il 30 ottobre 1963. Da allora, il manufatto era scomparso, diventando uno dei tanti beni culturali italiani dispersi a causa di scavi illeciti, ricettazione ed esportazione illecita di reperti archeologici. Il recupero della statuetta è stato possibile grazie alla collaborazione tra gli Uffici di Polizia esteri e i militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che hanno lavorato in sinergia con le autorità statunitensi.

La cooperazione internazionale e il recupero negli Stati Uniti

Il successo dell’operazione si deve in particolare alla collaborazione tra il Comando Carabinieri TPC, l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di New York e la Homeland Security Investigations degli Stati Uniti. Le autorità americane hanno informato i Carabinieri italiani del ritrovamento della statuetta, permettendo così di avviare le procedure per il rimpatrio e la restituzione all’Italia dei beni archeologici. L’indagine ha permesso di accertare che la statuetta era stata localizzata nel territorio degli Stati Uniti d’America, dove era giunta dopo essere stata oggetto di traffico illecito e ricettazione.

Il modus operandi del sodalizio criminale

L’inchiesta ha ricostruito il funzionamento del sodalizio criminale responsabile del furto e del traffico dei reperti. Diversi soggetti italiani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti attività di indagine, si affidavano a bande di tombaroli per saccheggiare siti archeologici nazionali, scelti con cura e spesso poco sorvegliati. I reperti venivano poi puliti, restaurati e dotati di una falsa documentazione di provenienza, per essere successivamente messi in vendita presso case d’asta, musei e gallerie di tutto il mondo. Questo sistema ha permesso per anni la dispersione di inestimabili beni culturali italiani.

Il riconoscimento e la restituzione della statuetta

Grazie alle complesse attività di riscontro svolte dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, è stato possibile verificare la corrispondenza tra la statuetta in bronzo del guerriero etrusco recuperata negli Stati Uniti e quella oggetto del furto del 1963 ai danni del Museo Civico Archeologico di Bologna. Questo ha consentito il recupero e la restituzione del prezioso manufatto, che ora potrà essere nuovamente ammirato dal pubblico e valorizzato come parte integrante del patrimonio culturale nazionale.

