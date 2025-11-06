Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato a Bologna, dove un giovane straniero è stato fermato dopo aver sottratto i bagagli di una turista. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e alla tempestiva azione dei militari, che hanno recuperato l’intera refurtiva e ricostruito la dinamica dell’accaduto attraverso le testimonianze e le immagini della videosorveglianza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona del quartiere Porto-Saragozza, precisamente in viale Pietramellara, davanti a un bar molto frequentato da residenti e turisti.

L’intervento dei Carabinieri

Il tutto è iniziato quando un cittadino ha contattato il 112 NUE per segnalare il furto appena subito da una turista straniera. La donna, una 32enne, si era vista sottrarre i propri bagagli da viaggio proprio davanti all’esercizio pubblico. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti con prontezza, riuscendo a individuare rapidamente il presunto autore del furto in via Boldrini.

La fuga e il fermo

Alla vista dei militari, il 26enne straniero ha tentato di darsi alla fuga dirigendosi verso via Amendola. Tuttavia, la sua corsa è durata poco: i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un computer portatile, cavetteria e alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Tutti gli oggetti sono stati immediatamente restituiti alla turista.

Il recupero della refurtiva

Durante le fasi successive all’arresto, i militari hanno recuperato anche un trolley e uno zaino, abbandonati dal giovane in via Boldrini nel tentativo di disfarsi della refurtiva prima di essere fermato. Grazie a questo intervento, la turista ha potuto riottenere tutti i suoi effetti personali.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Oltre alle testimonianze raccolte dai presenti, i Carabinieri hanno potuto ricostruire l’intera dinamica del furto grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del bar. Le telecamere hanno immortalato tutti i momenti salienti dell’azione, fornendo un quadro chiaro e dettagliato di quanto accaduto.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’operazione ha permesso di restituire la refurtiva alla legittima proprietaria e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

