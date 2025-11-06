Bologna, turista derubata davanti a un bar di viale Pietramellara: 26enne inseguito dai Carabinieri
Un 26enne straniero è stato arrestato a Bologna per furto aggravato ai danni di una turista. Refurtiva recuperata grazie ai Carabinieri.
Un arresto per furto aggravato a Bologna, dove un giovane straniero è stato fermato dopo aver sottratto i bagagli di una turista. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e alla tempestiva azione dei militari, che hanno recuperato l’intera refurtiva e ricostruito la dinamica dell’accaduto attraverso le testimonianze e le immagini della videosorveglianza.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona del quartiere Porto-Saragozza, precisamente in viale Pietramellara, davanti a un bar molto frequentato da residenti e turisti.
L’intervento dei Carabinieri
Il tutto è iniziato quando un cittadino ha contattato il 112 NUE per segnalare il furto appena subito da una turista straniera. La donna, una 32enne, si era vista sottrarre i propri bagagli da viaggio proprio davanti all’esercizio pubblico. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti con prontezza, riuscendo a individuare rapidamente il presunto autore del furto in via Boldrini.
La fuga e il fermo
Alla vista dei militari, il 26enne straniero ha tentato di darsi alla fuga dirigendosi verso via Amendola. Tuttavia, la sua corsa è durata poco: i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un computer portatile, cavetteria e alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Tutti gli oggetti sono stati immediatamente restituiti alla turista.
Il recupero della refurtiva
Durante le fasi successive all’arresto, i militari hanno recuperato anche un trolley e uno zaino, abbandonati dal giovane in via Boldrini nel tentativo di disfarsi della refurtiva prima di essere fermato. Grazie a questo intervento, la turista ha potuto riottenere tutti i suoi effetti personali.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
Oltre alle testimonianze raccolte dai presenti, i Carabinieri hanno potuto ricostruire l’intera dinamica del furto grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del bar. Le telecamere hanno immortalato tutti i momenti salienti dell’azione, fornendo un quadro chiaro e dettagliato di quanto accaduto.
L’arresto e le conseguenze
Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’operazione ha permesso di restituire la refurtiva alla legittima proprietaria e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.