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È di otto arresti e numerose misure cautelari il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a Bologna. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha portato alla luce un articolato sistema che, dietro compenso, consentiva l’ingresso illegale in Italia di decine di cittadini stranieri, sfruttando falsi contratti di lavoro e documentazione contraffatta.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nel 2025 grazie alle dichiarazioni di una donna cingalese. La donna aveva chiesto aiuto economico a un connazionale, noto per prestare denaro ai suoi compatrioti. Dopo aver ricevuto un prestito di 2.000 euro con un tasso di interesse del 60 % annuo, la donna ha raccontato di essere stata vittima di usura e estorsione: a fronte del mancato pagamento degli interessi, ha subito minacce e offese, anche da parte della moglie e della zia dell’uomo, che l’hanno costretta a versare ulteriori somme di denaro.

Il ruolo del negozio di telefonia e i falsi contratti

Le indagini hanno permesso di accertare che il principale indagato, insieme ad altri due cittadini cingalesi, utilizzava un negozio di telefonia in via Marconi a Bologna come base operativa. Qui venivano organizzate le pratiche per favorire l’ingresso illegale di cittadini stranieri, sfruttando il meccanismo del Decreto Flussi. In cambio di denaro, i tre offrivano assistenza per attraversare illegalmente la frontiera, soprattutto quella con i paesi balcanici, oppure per ottenere titoli di soggiorno tramite pratiche apparentemente regolari ma basate su documentazione in parte o totalmente falsa.

Un’organizzazione strutturata e redditizia

I tre principali indagati, destinatari della misura cautelare in carcere, avevano messo in piedi un vero e proprio sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Presentavano richieste di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stranieri, fondate su rapporti di lavoro fittizi, con l’obiettivo di ottenere un notevole profitto illecito. I clienti pagavano somme ingenti – in alcuni casi decine di migliaia di euro per ogni straniero – per poter entrare in Italia. Uno degli indagati, nato nel 1975, si occupava anche di creare diverse ditte, utilizzate per le pratiche fittizie inserite nei portali della pubblica amministrazione.

Complicità e ramificazioni dell’organizzazione

Dalle indagini sono emersi anche rapporti con un cosiddetto ‘Boss di Salerno’, non ancora identificato, che si occupava di emettere contratti di lavoro fittizi per i lavoratori segnalati dagli indagati. Nel corso dell’attività investigativa, che ha riguardato pratiche relative a stranieri arrivati in Italia tra il 2022 e il 2025, è stato accertato il coinvolgimento di altri due cittadini cingalesi, nati nel 1975 e nel 1979, destinatari della misura del divieto di esercitare imprese o assumere incarichi direttivi in società che impiegano lavoratori extracomunitari. Questi ultimi avevano il compito di procacciare clienti per l’organizzazione.

Il coinvolgimento di cittadini italiani

Tra gli otto indagati figurano anche due cittadini italiani, nati nel 1962 e nel 1979, e una donna originaria dello Sri Lanka, classe 1961. Tutti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari perché sospettati di aver collaborato con gli altri indagati, favorendo l’ingresso illegale di decine di lavoratori stranieri tramite la presentazione di nulla osta e contratti di lavoro fittizi, riferiti a società di cui erano soci, amministratori o titolari di quote.

Le anomalie nelle pratiche e i profitti illeciti

Le analisi della documentazione hanno evidenziato numerose anomalie, come la presenza di dichiarazioni di ospitalità per decine di lavoratori presso indirizzi coincidenti con le sedi legali delle società coinvolte. Il meccanismo, ormai ben rodato, ha permesso negli ultimi anni l’ingresso in Italia di numerosi cittadini cingalesi, che hanno stipulato contratti di lavoro fittizi in cambio di somme di denaro consegnate ai connazionali destinatari delle misure cautelari. Grazie alla complicità di cittadini italiani, sono stati garantiti nulla osta idonei all’ingresso sul territorio nazionale.

Le misure cautelari e le prospettive dell’indagine

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e i reati connessi di usura ed estorsione. L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore dott. Tommaso Pierini, prosegue per identificare eventuali ulteriori complici e per ricostruire l’intera rete di rapporti che ha permesso il funzionamento di questo sistema illecito.

IPA