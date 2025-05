Bologna, vede in strada la bici rubata che aveva regalato al figlio: 32enne fermato e denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per ricettazione da parte della Polizia a Bologna, dove un cittadino straniero è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’e-bike rubata. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 maggio, quando un cittadino italiano ha riconosciuto la bicicletta che aveva regalato al figlio.

Il ritrovamento della bicicletta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo stava camminando in via Santa Croce quando ha notato l’e-bike, che tempo prima aveva regalato al figlio e che era stata successivamente rubata. Immediatamente, ha contattato il N.U.E. 112, dando il via alle ricerche delle Volanti della Questura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le Volanti hanno passato al setaccio le vie cittadine, riuscendo a rintracciare la bicicletta in pochi minuti. Era condotta da un cittadino straniero, un trentaduenne marocchino incensurato, che ha dichiarato di averla acquistata per una modica cifra da un connazionale in piazza Leonardo da Vinci.

La denuncia e la restituzione

Il cittadino straniero è stato condotto presso gli uffici della Questura e denunciato per ricettazione. L’e-bike è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, chiudendo così l’episodio con un esito positivo per il cittadino italiano coinvolto.

