Un arresto e due poliziotti nel quartiere Bolognina. Un cittadino tunisino è stato fermato per spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate lo scorso 15 settembre nei pressi di una scuola primaria di via di Saliceto. L’uomo, sorpreso a cedere cocaina vicino a Bologna, ha tentato la fuga tra gli alunni, causando momenti di tensione e mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori nel quartiere Bolognina a Bologna. Gli agenti della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno notato un giovane tunisino, classe 1997, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una scuola primaria di via di Saliceto. Il soggetto veniva avvicinato da diverse automobili, circostanza che ha insospettito i poliziotti impegnati nel controllo del territorio.

Le cessioni di cocaina e il blitz vicino agli orti

Gli agenti hanno osservato il giovane mentre, attraverso un buco nella recinzione degli orti adiacenti alla scuola, effettuava diverse cessioni di cocaina a cittadini italiani. La scena si è ripetuta più volte, confermando i sospetti degli investigatori sulla presenza di un’attività di spaccio in una zona particolarmente sensibile, vista la vicinanza con l’istituto scolastico e la presenza di circa 150 alunni di età compresa tra 6 e 10 anni.

La sicurezza dei bambini: evacuazione e intervento degli agenti

Consapevoli del rischio per i minori presenti, i poliziotti hanno immediatamente contattato una delle insegnanti della scuola primaria, chiedendo di far rientrare i bambini nelle rispettive classi per garantire la loro incolumità. Solo dopo aver messo in sicurezza gli alunni, gli agenti hanno deciso di intervenire, posizionandosi strategicamente: due operatori nei pressi del cancello principale e uno nel giardino dell’istituto.

La fuga rocambolesca e l’aggressione ai poliziotti

Alla vista delle forze dell’ordine, il sospetto ha tentato la fuga. Durante la corsa, ha colpito due poliziotti, facendoli cadere a terra, e ha lanciato alcune pietre nel tentativo di rallentare gli inseguitori. Nonostante la reazione violenta, gli agenti sono riusciti a mantenere il controllo della situazione, evitando che la fuga mettesse ulteriormente in pericolo i bambini, già allontanati grazie alla prontezza degli insegnanti e della polizia.

Il tentativo di disfarsi della droga e l’arresto

Il cittadino tunisino ha scavalcato la recinzione della scuola, raggiungendo gli arbusti di via di Saliceto, dove ha cercato di disfarsi di alcuni involucri di cocaina e di un contenitore. La fuga si è conclusa in via Giuriolo, dove gli agenti hanno bloccato definitivamente il pusher e recuperato 5 grammi di cocaina.

Identità e situazione dell’arrestato

L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale. Le accuse a suo carico sono gravi: spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate ai danni degli agenti intervenuti.

