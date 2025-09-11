Bolsonaro verso la condanna per tentato colpo di Stato in Brasile, storica decisione della Corte Suprema

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Jair Bolsonaro verso la condanna per tentato colpo di Stato in Brasile. La Corte Suprema avrebbe raggiunto la maggioranza e maturato quindi la storica decisione nei confronti dell’ex presidente. Insieme a lui verrebbero condannati altri suoi sette alleati. Si tratterebbe della prima condanna di questo genere per un ex leader nella storia del Paese.

Jair Bolsonaro verso la condanna in Brasile

Svolta storica in Brasile dove l’ex presidente Jair Bolsonaro è sempre più vicino alla condanna, insieme a sette alleati. Di fatti, manca solo l’ufficialità e il verdetto finale.

Le accuse per lui e i suoi soci sono di tentato colpo di Stato, criminalità organizzata, abolizione violenta dello stato di diritto, danneggiamento aggravato e deterioramento del patrimonio storico.

La Corte Suprema del Brasile

Verdetto in arrivo, la Corte Suprema si è espressa

Con il voto della giudice Cármen Lúcia Antunes Rocha, infatti, sarebbe stata raggiunta la maggioranza nella Prima sezione della Corte suprema del Brasile, maggioranza utile a condannare l’ex presidente Jair Bolsonaro. Lo riporta O’Globo.

Le votazioni, infatti, sarebbero così salite a 3 a 1 per la condanna su 5 giudici: come Càrmen Lùcia, avevano votato Alexandre de Moraes e Flávio Dino, mentre Luiz Fux si era espresso a favore dell’assoluzione per mancanza di prove.

L’ultimo a pronunciarsi – dando quindi il verdetto definitivo – sarà il presidente del Collegio, Cristiano Zanin, ex avvocato personale dell’attuale presidente brasiliano Lula, bersaglio principale del Golpe che avrebbe organizzato Bolsonaro.

Pena durissima per il tentato colpo di Stato

Secondo la giudice che di fatti si è rivelata decisiva, “un gruppo composto da figure chiave del governo e guidato da Jair Bolsonaro ha portato avanti un piano progressivo di attacco alle istituzioni democratiche con l’obiettivo di minare l’alternanza di potere. Con azioni mirate e ben definite, si è preparato un terreno sociale e politico per diffondere il seme maligno dell’antidemocrazia, con l’intento di spezzare il ciclo democratico che il popolo brasiliano ha vissuto negli ultimi quarant’anni. Gli eventi accaduti l’8 gennaio del 2023 meritano una risposta penale”, ha chiosato Rocha.

La condanna, dunque, sarà resa ufficiale venerdì 12 settembre e dovrà stabilire gli anni di carcere a cui saranno condannati Bolsonaro e gli altri sette imputati. L’ex presidente è punibile con una pena detentiva fino a 42 anni.

Insieme a lui, sono a un passo dalla condanna ex ministri del suo governo e ufficiali dell’esercito: si tratta di tre generali, un ammiraglio, un tenente colonnello e due civili.

Il piano per rovesciare Lula

Il gruppo avrebbe ordito un piano segreto per riprendersi il potere con la forza e uccidere l’attuale presidente del Paese, Lula da Silva. Forti di prove quali documenti sequestrati, dichiarazioni pubbliche, messaggi sui social media e testimonianze che identificavano in Bolsonaro il coordinatore del piano, la Polizia federale brasiliana ritiene che gli imputati avessero pianificato l’omicidio non solo di Lula, ma anche del suo vice Geraldo Alckmin e del giudice Moraes che ora presiede il processo.

I fatti risalgono al già citato 8 gennaio 2023. Allora una folla di sostenitori di Jair Bolsonaro invase il palazzo del Congresso a Brasilia durante l’insediamento di Lula. Bolsonaro si è sempre dichiarato innocente e, come gli altri imputati, non si è mai presentato in tribunale durante la fase finale del processo.

Dopo l’inevitabile condanna, si temono reazioni violente dei sostenitori dell’ex leader della destra brasiliana. Saranno da registrare anche quelle del suo fido alleato, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva definito il caso una “caccia alle streghe” e aveva colpito il Brasile imponendo alti dazi.