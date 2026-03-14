Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, ritenuto responsabile di 19 capi d’imputazione tra cui la minaccia aggravata con utilizzo di arma da fuoco. L’ordinanza, eseguita dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, rappresenta l’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano.

Le indagini e il ruolo della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bolzano ha condotto un’attività investigativa approfondita che ha permesso di raccogliere un quadro probatorio dettagliato a carico dell’indagato. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica Dott. Axel Bisignano e hanno coinvolto l’analisi di testimonianze, immagini di videosorveglianza e riscontri tecnici.

Una lunga serie di reati contestati

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato protagonista di una serie ininterrotta di reati perpetrati negli ultimi mesi. In totale, sono 19 capi d’imputazione quelli contestati, a testimonianza della gravità e della frequenza delle condotte illecite attribuite al sospettato.

Il caso più grave: minaccia aggravata con arma da fuoco

Tra gli episodi più gravi emersi nel corso delle indagini, spicca la minaccia aggravata con utilizzo di arma da fuoco avvenuta la sera della vigilia di Natale in via Cagliari. In quella circostanza, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco aveva suscitato forte preoccupazione e allarme sociale nella comunità locale, rendendo necessario un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Le modalità operative dell’indagato

Gli investigatori hanno ricostruito il “modus operandi” dell’uomo, caratterizzato da una particolare spregiudicatezza e una marcata propensione alla violenza. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno permesso di delineare un profilo criminale preciso, che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Il provvedimento e le prossime fasi

Il provvedimento notificato riassume una vasta gamma di condotte illecite, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della magistratura. L’arresto ai domiciliari rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa, che ha visto impegnate le forze dell’ordine di Bolzano per diversi mesi.

IPA