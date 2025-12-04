Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio nelle vie centrali di Bolzano. Un giovane cittadino tunisino è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti e oggetti atti a offendere, nell’ambito dei controlli disposti in occasione dei Mercatini di Natale.

Operazione antidroga durante i Mercatini di Natale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata di ieri le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro di Bolzano per garantire la sicurezza durante i tradizionali Mercatini di Natale. Il dispositivo di controllo, predisposto dal Questore Giuseppe Ferrari, ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

L’intervento delle unità cinofile

Durante il servizio, l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha notato un giovane in atteggiamento sospetto nei pressi di Piazza Verdi. Gli operatori, insospettiti dal comportamento del soggetto e dalla fascia oraria, hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha tentato la fuga verso via Cappuccini, ma è stato prontamente bloccato dal personale della Squadra Volante impegnato nei frequenti controlli della zona.

La perquisizione e il sequestro della droga

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish nascosti nella tasca della giacca, 4 pastiglie di ansiolitici e, all’interno dei calzini, 3 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una lama con residui di sostanza stupefacente e la somma di 455 euro, ritenuta il provento di precedenti attività di spaccio.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

Il giovane, identificato come cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in Questura. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere. L’Ufficio Immigrazione ha inoltre avviato le procedure per l’espulsione dall’Italia.

Le procedure di espulsione

Al termine delle procedure di identificazione, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter per l’espulsione del cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale. Questo provvedimento si aggiunge alla denuncia per spaccio e porto di oggetti atti a offendere, a conferma della linea dura adottata dalle autorità nei confronti di chi commette reati legati agli stupefacenti.

IPA