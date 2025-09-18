Bolzano, bar chiuso per due mesi: frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per sessanta giorni di un bar nel centro di Bolzano, dopo che le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza abituale di pluripregiudicati tra gli avventori. Il provvedimento, firmato dal Questore Giuseppe Ferrari, è stato adottato ieri in seguito a numerosi controlli e segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di illegalità e tutelare la sicurezza pubblica.

Le ragioni della chiusura: la presenza di pluripregiudicati e le segnalazioni dei cittadini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del bar per sessanta giorni è stata presa dopo un’operazione della Guardia di Finanza, che ha identificato diversi avventori con precedenti penali. Uno di questi è stato anche denunciato ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/1990 per reati legati agli stupefacenti. Gli accertamenti sono stati supportati da numerosi controlli effettuati dalla Polizia di Stato e dai servizi settimanali ad “Alto Impatto”, scaturiti dalle ripetute segnalazioni dei residenti.

Un punto di ritrovo per persone con precedenti penali

Le indagini hanno confermato che il locale era diventato un punto di abituale ritrovo per persone gravate da precedenti penali. Questa situazione ha generato un crescente allarme sociale tra i residenti della zona, preoccupati per la sicurezza e la tranquillità del quartiere. La presenza costante di tali individui ha rappresentato un rischio concreto per l’ordine pubblico, spingendo le autorità a intervenire con fermezza.

Il ruolo dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessario adottare una misura immediata e incisiva, anche dal punto di vista temporale, per prevenire il verificarsi di ulteriori episodi di illegalità. La sospensione della licenza, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), può essere applicata quando l’attività di un esercizio pubblico risulta pericolosa per l’ordine pubblico.

L’obiettivo: responsabilizzare i gestori e prevenire la criminalità

Il provvedimento mira anche a responsabilizzare i gestori dei locali pubblici, che devono impegnarsi a scoraggiare la creazione di contesti favorevoli alla criminalità all’interno dei propri esercizi. La chiusura temporanea del bar di Bolzano rappresenta un segnale forte e concreto da parte delle autorità, volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

Un bilancio in crescita: otto sospensioni di licenza dall’inizio dell’anno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Giuseppe Ferrari ha già adottato otto provvedimenti di sospensione della licenza dall’inizio dell’anno, raddoppiando il numero delle chiusure rispetto al periodo precedente al suo insediamento in Alto Adige. Questo dato testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare situazioni di illegalità e nel garantire la sicurezza pubblica.

