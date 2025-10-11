Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano denunciato e un garage liberato: è questo il risultato di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella giornata di ieri a Bolzano. Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato all’interno di un’autorimessa dell’IPES in via Udine, dove si era introdotto senza autorizzazione. L’episodio è stato segnalato dagli addetti dell’Istituto durante lavori di manutenzione.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando le pattuglie della Squadra Volante sono state chiamate a intervenire in uno stabile dell’IPES situato in via Udine, a Bolzano. La segnalazione è partita dagli addetti dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, che avevano notato movimenti sospetti all’interno di un garage durante alcune attività di manutenzione.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso contatto con i richiedenti, ovvero il personale dell’IPES. Questi ultimi avevano appena scoperto la presenza di un uomo che stava bivaccando all’interno dell’autorimessa. Dopo aver verificato che l’individuo non aveva alcun titolo per trovarsi nella struttura, i poliziotti gli hanno intimato di lasciare immediatamente il locale.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Qui è stato identificato come un cittadino italiano di 59 anni, con diversi precedenti penali. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il soggetto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile.

Nel frattempo, la Polizia ha riconsegnato il garage al personale dell’IPES, che ha potuto così riprendere le proprie attività di manutenzione senza ulteriori impedimenti. L’intervento ha permesso di ristabilire la legalità e la sicurezza all’interno dello stabile di via Udine.

